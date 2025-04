Uzès - Occitanie - Sélections régionales du Concours National de Reconnaissance des Végétaux

Ce jeudi 10 avril 2025, la région Occitanie organisera, à la MFR (Maison Familiale Rurale) Le Grand Mas à Uzès (30), ses épreuves régionales de sélection pour le Concours National de Reconnaissance des Végétaux. Lors de ces qualifications, 80 jeunes candidats, élèves et apprentis en formation Aménagements Paysagers et Productions Horticoles de niveaux 3 (CAP, BPA...), 4 (Bac Pro, BP...) et 5 (BTS...) issus de 20 établissements de la région seront départagés lors d’épreuves de reconnaissance et de connaissance des végétaux. 11 professionnels exerçant une activité salariée, libérale ou chefs d’entreprise dans le secteur du paysage et de la production horticole participeront également au concours. Les candidats devront reconnaître 20 à 40 plantes en 30 à 60 minutes.

L’objectif : arriver premier dans chacune des catégories (niveau de formation et spécialité) afin de se qualifier pour la grande finale nationale qui se déroulera les mercredi 1er et jeudi 2 octobre prochains à Angers, au coeur du somptueux parc Terra Botanica.

Le Concours Régional de Reconnaissance des Végétaux de la région Occitanie est organisé par la MFR Le Grand Mas à Uzès (30) en partenariat avec la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), avec l’appui des fédérations professionnelles de l’Unep-Les entreprises du paysage et de VERDIR, et des établissements de formation agricole/horticole régionaux.

En Occitanie, les apprenants et professionnels passionnés de botanique se défient sur la connaissance des végétaux

Située à 3 km d’Uzès dans le Gard, la Maison Familiale Rurale (MFR) Le Grand Mas propose des formations dans les métiers du paysage, de l’horticulture, de l’agro-équipement. C’est dans cet établissement, niché dans une ancienne propriété viticole au charme authentique et entouré d’un vaste parc arboré, que les 80 candidats rigoureux et passionnés de botanique de 20 établissements de la région s’affronteront ce jeudi 10 avril 2025.

Comment se déroulent les épreuves ?

Les candidats apprenants ou professionnels devront reconnaître 20 à 40 plantes en 30 à 60 minutes et les nommer en respectant bien la nomenclature botanique (genre/espèce/cultivar/nom commun).

Pour se préparer à l’épreuve, ils se basent sur des listes de végétaux spécifiques à leur catégorie (Aménagements Paysagers ou Productions Horticoles) et à leur niveau. Certains candidats les plus experts devront connaître plus de 600 plantes ! Ils répondent également à des questions de connaissance des végétaux (port, morphologie, organes particuliers et pédo-climatiques, impacts sur la biodiversité…).

En région Occitanie, le Concours de Reconnaissance des Végétaux s’accompagne l’après-midi de visites locales, ouvertes aux participants et accompagnateurs. Cinq destinations emblématiques sont au choix : le jardin médiéval d’Uzès, la ville d’Uzès, le Pont du Gard, le château de Saint-Privat ou encore la maison des Castors. Une belle façon de prolonger la journée en alliant botanique, culture et patrimoine.

Le palmarès sera ensuite annoncé le jour même à 16h. Seuls les meilleurs talents de chaque catégorie et niveaux obtiendront leur ticket d’entrée pour la grande finale nationale à Terra Botanica les mercredi 1er et jeudi 2 octobre 2025.