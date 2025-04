MARSEILLAN - Le Marché des Enfants revient mardi 15 Avril Place Carnot

Le Marché des Enfants revient pour une leçon gourmande et engagée

Le mardi 15 avril 2025, la place Carnot à Marseillan (Hérault) se transformera en terrain de jeu éducatif pour les 6-12 ans.



Organisé par la Fédération des Marchés de France avec le soutien de la Macif, Le Marché des Enfants propose une matinée ludique pour initier les plus jeunes aux joies d’une alimentation saine, locale et responsable. Au programme : jeux, découvertes sensorielles et immersion dans la peau de commerçants ou de clients éclairés.

De petits pas vers l’autonomie alimentaire

Sur des stands adaptés à leur taille, les enfants se muniront de Fruitatou, une monnaie fictive distribuée à l’entrée, pour acheter fruits et légumes de saison. Objectif : les familiariser avec les produits frais, leur saisonnalité et les circuits courts, tout en valorisant les marchés de plein air. « Cette mise en situation permet de montrer que manger varié peut être simple, amusant et savoureux », souligne la Fédération des Marchés de France. Chaque enfant repartira avec ses emplettes, prêt à cuisiner en famille.

Ateliers pédagogiques et défis interactifs

Au-delà de l’immersion marchande, des ateliers gratuits rythmeront la matinée. La roue des fruits et légumes testera leurs connaissances de manière ludique : identifier un produit, deviner ses couleurs ou ses usages en cuisine. Un quiz "Connais-tu les fruits et légumes ?" invitera aussi parents et enfants à réviser leurs bases sur les produits locaux. Pour prolonger l’expérience, des calendriers des saisons et des planches de coloriage seront offerts, transformant l’apprentissage en jeu durable.

Un événement qui germe dans les consciences

Plus qu’un marché, cet événement familial incarne une volonté de reconnecter les jeunes à leur alimentation. En mêlant pédagogie et plaisir, il répond à un enjeu de santé publique tout en soutenant le commerce de proximité. Rendez-vous de 9h à 13h pour une matinée où éducation rime avec gourmandise. Et qui sait ? Peut-être verra-t-on éclore quelques vocations de futurs maraîchers ou chefs engagés…

Infos pratiques :

Le Marché des Enfants – Mardi 15 avril 2025, de 9h à 13h – Place Carnot, Marseillan (34). Entrée libre.



