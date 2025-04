Nimes - Gites de France Gard accueille l'exposition itinérante "Ailleurs... en France avec Gîtes de France"

À l’occasion de la célébration des 70 ans du réseau Gîtes de France®, spécialiste de l’accueil chez et par l’habitant, l’agence Gîtes de France® Gard est heureuse d’accueillir l’exposition photo itinérante "Ailleurs… en France avec Gîtes de France®" de l’agence Only France.

Cette exposition propose une découverte de la France à travers des trésors exceptionnels et des richesses insoupçonnées. Elle met en lumière des lieux emblématiques souvent méconnus de notre patrimoine national et ce parfois à moins de deux heures de chacun d’entre nous.

Faisant escale dans plus de 16 villes en métropole et à la Réunion, l’exposition sera installée au Foyer Albaric à Nîmes (27 rue Jean Reboul), du vendredi 4 au dimanche 13 avril et sera accessible au grand public tous les jours de 11h à 18h.

L’exposition présente 21 photos emblématiques issues de l’exposition Ailleurs… en France et 13 photos d’hébergements Gîtes de France®, reflétant l’élégance et la singularité de ces lieux d’accueil exceptionnels.

Une opportunité unique de redécouvrir la France autrement et d’admirer des clichés qui racontent des lieux aussi beaux qu’inspirants.

70 ans Gîtes de France®, ça se fête !

L’histoire de Gîtes de France® commence dans les années 50 à l’initiative d’un homme de cœur, le sénateur Emile Aubert. Fortement marqué par l’identité de sa région et porteur des valeurs humanistes de l’après-guerre, il a l’idée de créer un gîte rural à La Javie, dans les Alpes-de-Haute-Provence. L’idée est simple, offrir aux citadins la possibilité de découvrir la richesse des campagnes, tout en permettant aux agriculteurs de lutter contre l’exode rural, de développer leur filière et d’augmenter leurs revenus. A peine ouvert, le succès est au rendez-vous.

L’expérience donne naissance à un nouveau concept de tourisme social : des vacances à coûts modérés et accessibles à tous.

Le 11 janvier 1955 marque la création de la Fédération Nationale Gîtes de France®.

Si au fil des années, le concept a su évoluer et s’étoffer, ouvrant la voie à un tourisme plus culturel, axé sur les traditions et la préservation du patrimoine, les valeurs du réseau Gîtes de France® sont restées les mêmes ; accompagner les vacanciers en proposant des hébergements authentiques et conviviaux dans toute la France.