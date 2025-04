Pyrénées-Orientales - Campagne d'action LFI : pas de retraite militante pour la réforme des retraites !

La France Insoumise 66 lance une campagne d’action sur les retraites dans le département des Pyrénées-Orientales. La réforme des retraites de 2023 s’était caractérisée par des régressions sociales de grande ampleur et un grave déni démocratique avec l’utilisation de l’article 49-3. Il en est allé de même avec le conclave proposé par le Premier Ministre François Bayrou qui s’est révélé être une imposture et une injure, tant aux syndicats qu’aux parlementaires. A chaque fois, la souveraineté populaire a été bafouée.

La France Insoumise réclame l’abrogation de la réforme de 2023 instituant la retraite à 64 ans et revendique le retour de la retraite à 60 ans, pour tous et sans décote. Cette campagne d'action militante se traduira de manière concrète par des expressions publiques, des présences sur les marchés, des caravanes rurales, des tournées des quartiers populaires, des collages sur les panneaux de libre expression, la signature de pétitions comme celle lancée il y a plus d’un an dans les territoires de montagne de Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent par le Collectif citoyen de défense des retraites etc.

Lors de la lutte contre cette réforme, La France Insoumise avait organisé une quinzaine de réunions publiques dans les Pyrénées-Orientales. Elles avaient donné lieu à des articles en forme d’argumentaire qui avaient été repris dans la Lettre du mois de l’AGAUREPS-Prométhée de juillet 2023. Ils sont disponibles au lien suivant : https://agaurepspromethee.wordpress.com/2023/07/09/lettre-du-mois-de-lagaureps-promethee-n-164-ete-2023/

La France Insoumise s’oppose avec la plus grande résolution au démantèlement de cet acquis social hérité du programme du Conseil National de la Résistance au lendemain de la Libération, amélioré ensuite par les luttes sociales et les victoires politiques. Les retraites, un vrai motif de censure du gouvernement !