Gard - "Tous au compost en Terre de Camargue !" Edition 2025

Terre de Camargue se mobilise pour la quinzaine nationale du compostage qui se déroule cette année du 29 mars au 13 avril. Le service environnement va donc proposer tout un programme d’actions et d’animations avec des ateliers pour les scolaires, des distributions de compost et un spectacle en déambulation.



« Tous au compost ! » est l’occasion de sensibiliser le grand public au tri des biodéchets. Les restes de cuisine représentent 1/3 des ordures ménagères, soit 150 kilos par foyer, envoyés chaque année à l’incinération. Une aberration quand on sait qu’ils sont essentiellement composés d’eau et qu’ils sont une vraie ressource naturelle pour les sols, une fois valorisés en compost.



Distribution gratuite de compost en vrac

Durant 2 semaines, les particuliers pourront récupérer gratuitement du compost en vrac. Cette distribution est réservée aux habitants du territoire (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze) dans la limite de 0.5 m3 et des stocks disponibles. Le compost distribué est produit localement sur la plateforme de l’Espiguette à partir des déchets végétaux du territoire apportés dans les différentes déchèteries intercommunales. Le compost constitue à la fois un amendement pour la terre (apport de matière organique, drainage…) et un excellent fertilisant naturel qui protège les plantes contre les maladies. Il est recommandé aussi bien pour les plantations en pleine terre qu’en pot.



La distribution se fera aux horaires habituels d’ouverture des sites :

du samedi 29 mars au vendredi 4 avril, à la déchèterie de Saint-Laurent d’Aigouze, chemin des charretiers,

du lundi 31 mars au vendredi 11 avril, à la plateforme de compostage de l’Espiguette au Grau du Roi,

du samedi 5 au samedi 12 avril à la déchèterie d’Aigues-Mortes, chemin du bosquet.

Pour récupérer le compost, il est nécessaire de se munir d’un contenant : sac, seau, remorque…



Conférence « gesticlownée » : « Le compost sur le tas »

Quoi de mieux que l’humour et le rire pour parler de choses sérieuses ? Grelinette, conférencière au nez rouge partage son expérience de jardinière. Sa conférence sur le compost, déjantée mais néanmoins très documentée, aborde le sujet en profondeur mais par le biais d’une approche résolument ludique. Meyna Vernet de la compagnie Jardins vivants sera en déambulation sur les marchés des 3 villes :

Vendredi 11 avril à Saint-Laurent d’Aigouze, de 10h à 10h30 et de 11h 11h30,

Samedi 12 avril au Grau du Roi (centre-ville), de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30,

Dimanche 13 avril à Aigues-Mortes, de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30.

Ateliers scolaires

En janvier, un composteur pédagogique été installé dans le groupe scolaire Chloé Dusfourd à Saint-Laurent d’Aigouze. A partir de cet équipement, une animatrice biodéchets et une animatrice de l’association « Compostons » proposeront à 6 classes des ateliers pédagogiques. L’occasion d’en savoir un peu plus sur les « petites bêtes » qui peuplent les sols…

Le lundi 7 avril, pour la « Journée mondiale de la santé », les enfants profiteront d’un repas 100% bio (préparé par la cuisine centrale) et d’un temps de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Le compostage propose une solution pratique et efficace pour valoriser ses biodéchets tout en diminuant son impact environnemental. Composteur individuel ou partagé, avec ou sans jardin, il existe une solution adaptée à chaque situation. Le service environnement vous accompagne et vous équipe gratuitement !



Renseignements au n° gratuit 0 800 004 227 ou par mail : environnement@terredecamargue.fr