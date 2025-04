BASSIN DE THAU - Hérault : Amélioration des ressources en eau, mais vigilance maintenue pour la nappe astienne

Hérault : Amélioration des ressources en eau, mais vigilance maintenue pour la nappe astienne

Montpellier, le 26 mars 2025

Les récentes précipitations des mois de février et mars ont apporté un répit significatif aux ressources hydriques du département de l’Hérault, selon le bilan présenté lors du comité de suivi de la ressource en eau réuni le 25 mars. Si les cours d’eau et la majorité des nappes souterraines affichent une nette amélioration, la situation reste préoccupante pour la nappe astienne, dont la recharge demeure insuffisante.

Un tableau globalement positif

Les pluies ont permis de lever les restrictions sur plusieurs bassins versants, dont le canal du Midi, la Cesse, l’Hérault aval et l’Argent double Ognon. Par ailleurs, les zones de l’Hérault amont, de la Lergue, du Vidourle ou encore du Lez-Mosson restent exemptes de mesures de restriction. Les bassins de l’Orb aval et de l’Aude aval Berre et Rieu passent, quant à eux, en simple vigilance.

Cependant, la nappe astienne, ressource clé pour l’eau potable du littoral, reste en alerte, nécessitant une gestion rigoureuse. Le préfet rappelle que des arrêtés municipaux complémentaires pourront être pris si la situation l’exige.

RestrEau 34 : un outil pour s’informer en temps réel

Pour adapter leurs usages, particuliers et professionnels peuvent consulter RestrEau 34, une carte interactive développée par la DDTM 34. Cet outil précise les restrictions en vigueur commune par commune (arrosage, prélèvements, etc.), selon quatre niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

Appel à la sobriété

Malgré l’amélioration globale, le préfet insiste sur la nécessité d’éviter le gaspillage. « Chaque geste compte, souligne-t-il, y compris pour les usagers disposant de forages privés ». Les mesures s’appliquent à tous, agriculteurs, industriels et particuliers.

Retrouvez l’état détaillé des ressources, des infographies et la carte interactive sur le site de la préfecture.

À retenir : Si le département respire, la prudence reste de mise. La recharge des nappes, fragile, dépendra des précipitations à venir et des efforts collectifs pour préserver cette ressource vitale.