Agglo Hérault Méditerranée - Toros y Campo : Les Cartels 2025

Jeudi 27 mars, c'est sous la tente de cirque dressée dans les arènes de Boujan sur Libron que le bureau de l'association Toros Y Campo présidé par Marin Laval recevait avec Élodie Daure l'Aficion Biterroise - et bien au delà - pour la présentation des novilleros qui combattront en juin 2025 des novillos d'encaste Santa Coloma.

Tout d'abord Marin Laval réaffirma la nécessité des novilladas, cela pour l'avenir de la tauromachie puisqu'elles permettent à des jeunes de s'exprimer face à des novillos, dont certains deviendront matadors... Ils appartient donc aux aficionados de remplir les arènes pour assister à ce genre de spectacles.

Puis Marin Laval donna le détail des festivités au sein du "Campo de feria" qui accueilleront durant ces cinq jours les aficionados et leurs amis dans une ambiance franchement sévillane : musica et DJ's, messe Rociera le vendredi 27 juin, déjeuner épicurien, tapas, tertulias, huitres, repas, grandes soirées bodegas et divers animations pour tous âges...

Il appartenait à Élodie Daure de présenter les cartels accompagné de la projection d'une vidéo. Elle aussi insistait sur l'importance des novilladas dont l'essor dans les années 50 et 60 fût - particulièrement en Espagne - impressionnant.. et qui aujourd'hui manque au Mundillo, d'où l'importance des journées comme cet acte IX de Toros Y Campo... mais là aussi beaucoup dépend de la présence des aficionados sur les gradins des arènes.

- Samedi 28 juin à 18h30 : Tomás Bastos, Tomás González et Julio Romero combattront des novillos de Rehuelga,

- Dimanche 29 juin à 11h : Isaac Galvín, Baptiste Angosto et un 3ème à définir se mesureront à 3 erales de la ganaderia Turquay,

et à 18h : Juan Molas, Pedro Luis et Juanillo face à des novillos de chez Turquay dont ce sera le 50e anniversaire.

Puis le maire de Boujan Gérard Abella remercia tous ceux qui participent au "montage" de Toros Y Campo et se félicita de voir pour la neuvième fois cette magnifique Feria à Boujan... Le maire de Cers Didier Bresson, président de l'École Taurine Béziers Méditerranée rappela son attachement aux novilladas et annonça la feria de sa ville en aout 2025, ceci pour la seconde fois.

Robert Ménard président de l'Agglomération Béziers Méditerranée appela les aficionados à la plus grande vigilance face aux attaques des antis, ces gens qui prennent pour cible la corrida dont une des dernières actions consistait à saisir la Cour régional des comptes pour examiner les finances et concours des municipalités et agglos en direction de la tauromachie.. Pour le Maire de Béziers - à juste raison - le jour où les antis gagneront ce sera le tour de la chasse, de la pêche...

Après la présentation de l'affiche de l'acte IX réalisée par l'artiste Christian Daure la soirée c'est terminée autour des tapas dans une ambiance festive et taurine.

Réservations sur http://www.torosycampo.com / contact@torosycampo.fr