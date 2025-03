MARSEILLAN - Course de la Lagune 2025 : Courir pour soi, marcher pour les autres !

Course de la Lagune 2025 : sport, solidarité et découverte à Marseillan

La Course de la Lagune revient pour sa 4ᵉ édition, le 8 juin 2025, avec des parcours adaptés à tous : 5 km, 10 km et une marche solidaire de 5 km. Cet événement, alliant performance, convivialité et générosité, promet une expérience inoubliable au cœur des paysages enchanteurs de Marseillan.

Pour les coureurs passionnés, les parcours de 5 km et 10 km offrent un itinéraire varié : départ depuis le Port emblématique, traversée du centre historique avec ses ruelles pittoresques, immersion entre vignobles et Canal du Midi, avant une arrivée spectaculaire le long de la Lagune de Thau. Un vrai récit à vivre pas à pas !

La Marche de 5 km, elle, se veut 100% solidaire : les frais d’inscription seront intégralement reversés à une œuvre caritative. Une belle occasion de mettre ses pas au service d’une bonne cause, dans une ambiance chaleureuse.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mai 2025, avec un T-shirt offert pour ceux qui s’inscrivent à temps. Au-delà, il reste possible de rejoindre l’aventure, mais sans garantie de goodies. Alors, ne tardez pas !

Coureurs, marcheurs, sportifs du dimanche ou bienfaiteurs, cette course est faite pour vous. Inscrivez-vous vite et préparez-vous à vivre une journée sportive, solidaire et festive sous le soleil méditerranéen !

Inscriptions

- Jusqu’au 5 mai 2025

- Au-delà de cette date, l’inscription restera possible sous réserve de places disponibles, mais sans garantie de recevoir un T-shirt.

Retrait des dossards

Dimanche 8 juin 2025 de 7h à 8h 15

Esplanade du Port de Marseillan-ville



INSCRIPTION INDIVIDUELLE



INSCRIPTION GROUPE ET COLLECTIVITES