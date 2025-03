Pyrénées-Orientales - Marqueurs programmatiques LFI : pour des communes servant de bouclier social

La France Insoumise a adopté à l’occasion de son Assemblée représentative du 14 décembre dernier un texte d’orientation stratégique. Dans celui-ci, des marqueurs programmatiques fixent les garanties pour procéder à des nécessaires ruptures dans le cadre des compétences municipales. Dans le domaine social, ces marqueurs programmatiques visent à préserver les biens communs et les services publics pour un partage des richesses plus juste.

En vue d’une réappropriation collective des biens communs, la gestion en régie publique deviendra l’objectif. Les délégations de service public (DSP), euphéminisme pour signifier privatisation, et les partenariats publics privés (PPP) sont incompatibles avec les préoccupations de justice sociale.

Dans cette optique, la progressivité des tarifs sera instaurée. Dès que cela sera possible, la gratuité sera appliquée et élargie. Les services publics communaux permettant l’accès aux besoins essentiels de l’existence (se loger, se nourrir, se déplacer, boire, se soigner, se cultiver etc.) seront animés par cette logique de solidarité.

La solidarité sera renforcée par la fixation d’objectifs tels que « communes zéro chômeur », « zéro logement insalubre » et « zéro sans-abri ».

La France Insoumise se fixe pour objectif de redonner du pouvoir d’achat au plus grand nombre en faisant des communes des boucliers sociaux.