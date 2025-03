Ax les Thermes - Mercure Ax-les-Thermes: le nouvel hôtel entre patrimoine et bien-être ouvrira ses portes en mai 2025

Mercure Ax-les-Thermes : le nouvel hôtel entre patrimoine, authenticité et bien-être ouvrira ses portes en mai 2025

Alliant charme historique et confort contemporain, le Château de Villemur s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire sous l’impulsion du groupe Cité Hôtels. Cet édifice construit de 1910 à 1919, ancré dans le paysage thermal et montagnard d’Ax-les-Thermes, renaît sous l’enseigne Mercure avec un projet hôtelier d’envergure mêlant rénovation du site historique et création d’une extension contemporaine.

Situé au cœur d’Ax-les-Thermes, une destination prisée pour son domaine skiable Ax 3 Domaines et ses eaux thermales, le Mercure Ax-les-Thermes bénéficie d’un emplacement privilégié, à moins de deux heures de Toulouse en train ou en voiture. Niché dans un parc arboré de 2 hectares, l’hôtel se compose de deux entités complémentaires : le Château de Villemur, soigneusement restauré et réhabilité et un nouveau bâtiment contemporain, conçu pour s’intégrer harmonieusement à son environnement. Les travaux ont été confiés à Chantal Peyrat, architecte d’intérieur et décoratrice.

Le Château de Villemur, ancienne demeure de Georges Goubeau, fondateur des Talcs de Luzenac, soigneusement restauré et réhabilité, abrite désormais 2 appartements de 100 m2, parfaits pour des séjours entre amis ou en famille. Dans la volonté d’offrir une expérience complète, le Mercure Ax-les-Thermes possède également son propre restaurant bistronomique, Le Fédou. Avec 100 couverts répartis entre la salle (60 couverts) et la terrasse panoramique (40 couverts) qui offre une vue imprenable sur les montagnes, le restaurant fait rayonner les produits du terroir pyrénéen à travers une cuisine authentique et généreuse. À la carte, les incontournables de la région sont à l’honneur, avec fondue, raclette et plats mijotés.

Un bar lounge, installé dans les salons du château, proposera une sélection de cocktails et de grands crus dans une ambiance feutrée et chaleureuse.

Le Mercure Ax-les-Thermes dispose également de 140 m² d’espaces dédiés aux événements professionnels, dont quatre salles indépendantes, modulables et entièrement équipées, idéales pour accueillir séminaires et réunions dans un cadre privilégié.

En complément de cet écrin patrimonial, une nouvelle construction contemporaine a été imaginée pour enrichir l’offre hôtelière et répondre aux attentes des amateurs de montagne toujours plus nombreux. Ce bâtiment pensé pour s’intégrer à l’environnement montagnard, abrite 51 chambres, alliant confort et modernité dans une atmosphère inspirée des paysages pyrénéens. Offrant une vue dégagée sur les montagnes, elles promettent un séjour apaisant et convivial, parfaitement adapté aussi bien aux voyageurs en quête de nature et de sport qu’aux amateurs de séjours bien-être.

Le nouveau bâtiment abrite aussi un espace bien-être conçu comme une véritable bulle de détente, parfaite pour relâcher les tensions après une journée en montagne ou une escapade à la découverte de la région. L’espace comprend un jacuzzi, un hammam, un sauna et une piscine extérieure chauffée, offrant un cadre idéal pour la récupération et la relaxation face aux sommets pyrénéens.

Quatre cabines de soins, dont une en duo, proposent une gamme de massages et de soins inspirés des traditions thermales locales, réalisés en partenariat avec Deep Nature qui utilise des produits aux formules 100 % naturelles. Une salle de fitness de 50 m², lumineuse et équipée d’appareils dernière génération, permet de prolonger l’effort après une session de ski ou une randonnée, ou simplement de maintenir une routine sportive.

Avec ce projet d’envergure, le Mercure Ax-les-Thermes s’impose comme une adresse incontournable, mêlant patrimoine restauré, confort moderne et bien-être thermal. Idéalement situé, il offre une expérience immersive au cœur des Pyrénées, entre sport, détente et exploration, été comme hiver.

À propos de Cité Hôtels

Fondé en 1963, le groupe Cité Hôtels est dirigé depuis son origine par la famille Pujol. Acteur historique incontournable de l’hôtellerie et de la restauration à Carcassonne, ce groupe familial indépendant s’est construit autour d’une passion pour l’hospitalité, transmise de génération en génération.

Aujourd’hui, Cité Hôtels déploie son savoir-faire à travers six établissements d’exception en France, situés à Carcassonne, Toulouse, Figeac et Ax-les-Thermes.

Le groupe gère également cinq restaurants, dont deux tables gastronomiques – Le Cénacle à Toulouse et La Barbacane à Carcassonne –, ainsi qu’une brasserie aux accents occitans, Chez Christine, et La Boulangerie de la Cité, toutes deux implantées au cœur de la cité médiévale de Carcassonne.

www.cite-hotels.com

À propos de Mercure

Inspirés par Mercure, le dieu romain des voyageurs, les hôtels Mercure offrent bien plus qu'un simple endroit où dormir : ils sont une porte d’entrée vers la destination, une chaleureuse invitation à découvrir et explorer les environs. Depuis sa création en 1973, Mercure s’est consacré à dévoiler les trésors autour de chacune de ses adresses, en offrant des standards de haute qualité avec une véritable prise en compte de la localité. Grâce à son programme "Discover Local", Mercure invite ses hôtes à se sentir comme des locaux partout - que ce soit à Rio, Paris, Bangkok ou dans de nombreuses autres destinations dans le monde - et les plonge instantanément dans une atmosphère d'inspiration locale. Tous les détails sont conçus pour refléter l'essence unique de chaque destination, du design décoratif à notre passion pour la découverte de délices culinaires locaux. Les hôtels Mercure sont idéalement situés dans les centres-villes, au bord de la mer ou à la montagne, avec plus de 1 000 hôtels dans plus de 65 pays. Mercure fait partie de Accor, un leader mondial de l’hospitalité, fort de 5 700 hôtels dans plus de 110 pays, et de l’écosystème ALL – Accor Live Limitless – le programme de fidélité qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences.

