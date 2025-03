Aveyron - L'équipe d'Optical Center vous accueille dans son nouveau magasin à Saint-Georges-de-Luzençon

Guillaume Chassava, opticien franchisé déjà implanté à Millau et Rodez-Onet-le-Château, vient d’inaugurer son troisième magasin d’optique et d’audition OPTICAL CENTER à Saint-Georges-de-Luzençon.

Accompagné de son équipe de 5 professionnels, composée d’un audioprothésiste et de quatre opticiens, il propose une large gamme de services : lunetterie classique, audioprothèses, optométrie, ainsi que des dépistages de la vue gratuits pour tous.

L’engagement de Guillaume Chassava va bien au-delà de l'ouverture de ce magasin. Afin de faciliter l’accès aux soins pour les populations rurales ou isolées, il lancera le service OC Mobile, une initiative novatrice prévue pour la fin de l’année. Ce concept consiste en un véhicule entièrement équipé de matériel de pointe, qui parcourra l'Aveyron, et au-delà, pour offrir des services optiques directement dans les villages, les EHPAD, et d’autres endroits où les soins peuvent être moins accessibles.

À travers cette démarche, Guillaume Chassava démontre une fois de plus son engagement à rendre les soins de santé accessibles à tous. Une initiative qui renforce non seulement le lien social, mais aussi l’économie et le dynamisme local.

Pour plus d’informations : la boutique OPTICAL CENTER est joignable au 05 31 53 05 00 et ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h, au 2 bis Avenue du Viaduc, Parc d'Activités Millau-Ouest, 12100 Saint-Georges-de-Luzençon.