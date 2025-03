OCCITANIE - Unis-Cité Occitanie vous invite à l'événement « J'peux pas, j'ai climat »,

Les volontaires en service civique d’Unis-Cité Occitanie donnent rendez-vous le jeudi 3 avril prochain, à tous, petits et grands, pour agir ensemble pour la planète, à Montpellier, Béziers, Albi, Carcassonne, Nîmes et Alès. « J’peux pas, j’ai climat », c’est une journée d’actions écologiques et une immersion au cœur du service civique.

« J’peux pas, j’ai climat » est un événement Unis-Cité qui mobilise plus de 5 000 jeunes aux quatre coins dans la France et près de 600 volontaires dans toute la région Occitanie.

Ils ont entre 16 et 25 ans et ne se contentent pas de parler d’écologie : ils agissent, concrètement, sur le terrain !

Nettoyage de plages, de forêts ou de quartiers, sensibilisation à la consommation responsable, préservation de la biodiversité… Cette journée exceptionnelle est l’occasion de montrer comment ces jeunes transforment leur engagement en impact réel.

PROGRAMME

Montpellier

>> Rendez-vous Allée Centrale, Rue Hébert, de 10h à 16h30.

Matin & après-midi

Participez à des ateliers de sensibilisation à l’environnement Quartier Pas de Loup, animés par des volontaires en service civique d’Unis-Cité Occitanie et des volontaires du bailleur social ACM Habitat.

Béziers

Rendez-vous à L'Oasis de Béziers - Natura-Lien, Chemin des écoles, quartier Montimas, de 9h30 à16h30.

Matin & après-midi

Participez à des ateliers thématiques autour de la diversification de la végétalisation, la gestion de l’eau, les jardins potagers ou encore les zones dédiées à la vie sauvage, animés par des volontaires en service civique d’Unis-Cité Occitanie, en partenariat avec l'association Natura-Lien.

Albi

Rendez-vous, au local d’Unis-Cité, Bat L4, Avenue Maréchal Alphonse Juin

>> Inscription par mail dmougin@uniscite.fr ou au 07.81.57.96.20

Matin

10h-12h > Participez à une « Clean Walk », une marche de ramassage de déchets dans le quartier, tout public.

Après-midi

13h30-16h30 > Participez à la « Fresque de la Biodiversité », un atelier de sensibilisation à l’environnement, animée par les volontaires en service civique, à partir de 11 ans - Goûter offert.

Carcassonne

Les volontaires d’Unis-Cité Occitanie des antennes de Narbonne et de Carcassonne se retrouvent à Carcassonne pour animer cette journée d’actions.

Matin

De 10h à 12h - les volontaires d’Unis-Cité organisent une « clean-up walk », une marche de ramassage de déchets, dans le quartier prioritaire du Viguier, au départ du centre social Jean Monsarrat du Viguier. Les 44 volontaires en service civique de Narbonne et Carcassonne appellent les habitants du quartier qui le souhaitent à les rejoindre.

Après-midi

De 14h à 16h30 - 100 élèves de l’école primaire Jules Ferry, du quartier du Viguier, participent à une « fête de la Nature ». Huit ateliers créés et animés par les volontaires en service civique d’Unis-Cité Occitanie spécialement pour les enfants.

Par exemples : des ateliers de fabrication d’éponges tawashi, de fabrication de nichoirs / mangeoires ou encore de tri compétitif des déchets, …

Nîmes

Rendez-vous au 21 place Léonard de Vinci, de 9h30 à 16h30.

Matin

Participez à une « Clean Walk », une marche de ramassage de déchets dans le quartier Pissevin,

Mettez la main à la terre et participez à un atelier de végétalisation d’un square du quartier,

Après-midi

Participez à des ateliers de sensibilisation à la nature et à la biodiversité avec les volontaires Unis-Cité et les associations Les Mille Couleurs, L’Art Ressource et Côté Jardins Solidaires.

Alès

>> Rendez-vous à la Maison pour tous Louis Aragon, 182 rue Lajudie, de 9h30 à16h30.

Matin

Participez à une « Clean Walk », une marche de ramassage de déchets dans le quartier des Cévennes,

Après-midi

Participez à des ateliers de sensibilisation au tri sélectif, animés par les volontaires en service civique d’Alès.