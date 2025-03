HÉRAULT - Présentation du Rapport Annuel 2025 de la Cour des Comptes

Lors de sa récente intervention dans l'hémicycle, Christian Bilhac a souligné l'importance cruciale du rapport public annuel 2025 de la Cour des Comptes, consacré aux politiques en faveur de la jeunesse. Dans un contexte où les débats publics se focalisent souvent sur les questions de retraite, il est essentiel de recentrer notre attention sur l'avenir de notre pays : la jeunesse.

Le Sénateur a mis en lumière la situation alarmante de notre jeunesse face à des défis socio-économiques croissants. Le rapport révèle que 50 % des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à s'engager en cas de conflit, un signe inquiétant qui rappelle l'importance d'assurer un environnement serein et propice au développement de nos jeunes. Avec 9 millions de jeunes âgés de 15 à 25 ans représentant 13,2 % de la population, le coût des politiques publiques en leur faveur, estimé à 53,4 milliards d'euros, représente 2 % du PIB.

Il a également souligné l'hétérogénéité des situations vécues par les jeunes, faisant état de fortes inégalités selon qu'ils résident en milieu rural, urbain sensible ou en métropole. Les statistiques alarmantes concernant la pauvreté et l'éloignement durable de l'emploi mettent en évidence l'urgence d'agir. Les difficultés d'accès à l'enseignement supérieur et à des alternatives comme l'apprentissage exacerbent ces inégalités, appelant à une mobilisation collective.

Christian Bilhac a évoqué la nécessité d'instaurer un cadre d'apprentissage de la citoyenneté dès le plus jeune âge, considérant que le commencement de l'éducation civique doit se faire dès l'école maternelle et primaire. En utilisant une métaphore agricole, il a comparé l'apport d'un tuteur à une jeune vigne : il est impératif d'intervenir tôt pour garantir une croissance saine et productive.

Conscient que l’école ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes, il a proposé une innovation majeure : instaurer un système de tutorat personnalisé pour tous les enfants dès l’âge de 3 ans, accompagné par un adulte référent formé. Ce dispositif, qui réunirait les écoles et les mairies, vise à renforcer l'adhésion citoyenne tout en luttant contre les inégalités sociales.

En termes de responsabilité parentale, le Sénateur a plaidé pour la mise en place d'un stage de parentalité à l'issue du congé parental, en insistant également sur l'importance d’un cadre structurant face aux manquements au vivre ensemble.

Enfin, il a appelé à considérer ce vaste projet comme un sujet central pour le prochain Rapport Public Annuel de la Cour des Comptes, ciblant les jeunes de 3 à 15 ans. Une initiative qui pourrait transformer le paysage des politiques publiques en faveur de la jeunesse et garantir un avenir meilleur pour notre société.