OCCITANIE - Crise du logement en Occitanie : Marie Piqué réclame une action immédiate et durable

Le 27 mars 2025, Marie Piqué, co-présidente du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) d’Occitanie, a tenu un discours marquant lors de la réunion annuelle du comité. Elle a mis en lumière la crise du logement qui touche l’ensemble des territoires de la région, des grandes métropoles aux zones rurales et littorales. Marie Piqué a souligné que l’accès au logement est devenu un enjeu majeur pour le développement économique et social de la région. Avec 213 500 demandes de logement social en attente et seulement 7 636 logements sociaux financés en 2024, la situation est critique. Cette pénurie affecte non seulement les particuliers, mais aussi les employeurs, les élus locaux et les services publics.

Le gouvernement a présenté un budget 2025 en baisse, prévoyant le financement de 9 879 logements sociaux. Cependant, Marie Piqué affirme : « Nous ne pouvons plus nous contenter d’un saupoudrage budgétaire qui ne répond pas aux réalités des territoires ».

En tant que chef de file du collège des collectivités locales, elle a exprimé la frustration des élus locaux, qui constatent que les moyens alloués ne sont pas à la hauteur des besoins. Marie Piqué a choisi de s’abstenir lors du vote des propositions budgétaires pour 2025, non par posture politique, mais pour envoyer un signal fort. Elle a lancé un appel pour une refonte complète de la politique du logement, en insistant sur quatre axes prioritaires :

Relever l’objectif annuel de construction à au moins 14 000 logements sociaux.

Garantir des financements stables et sortir de la logique de ponction des bailleurs sociaux.

Faciliter l’accès au foncier pour le logement social,

Investir dans les territoires, en intégrant le logement avec les infrastructures et les services publics.

Elle a conclu son discours par un message clair :

« Nous avons besoin d’un changement de cap, d’une stratégie ambitieuse qui prenne en compte toutes les dimensions du logement », a déclaré l’élue lotoise. La Région Occitanie, sous l’impulsion de Marie Piqué, est prête à collaborer avec l’État et tous les acteurs concernés pour apporter des solutions concrètes à cette crise.