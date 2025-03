Cahors - Création de l'Union Interprofessionnelle du vin de Cahors et des Côtes du Lot

LA NOUVELLE INTERPROFESSION PERMETTRA À L’AOP CAHORS, RENOMMÉE POUR SON MALBEC, ET AUX IGP CÔTES DU LOT D’UNIR LEURS EFFORTS DE PROMOTION

Le 1er janvier 2025, l’Union interprofessionnelle du Vin de Cahors est devenue l’Union interprofessionnelle du Vin de Cahors et des Côtes du Lot (UIVCCL). Une transformation résultant de la volonté des syndicats de l’AOP Cahors et des IGP Côtes du Lot d’engager une dynamique interprofessionnelle fédérant le territoire tout entier.

La nouvelle organisation interprofessionnelle est ainsi issue d’une dynamique de terrain, la très grande majorité des vignerons produisant à la fois en AOP et en IGP. Historiquement, la mise en place des deux signes de qualité était d’ailleurs le résultat d’une démarche de territoire visant à préserver l’originalité des rouges attachés depuis plusieurs siècles au nom de Cahors tout en permettant aux producteurs d’exprimer toutes les facettes d’un savoir-faire englobant les trois grandes couleurs du vin : le rouge, le blanc et le rosé.

RÉUNIR LES FORCES VIVES

La mise en oeuvre d’une interprofession unifiée tient aussi de la jonction entre la mutation du vignoble, passé d’un « modèle à la bordelaise » à celui d’un « vignoble de vignerons », et la prise de conscience des acteurs, dont les élus locaux, régionaux ou nationaux, de la nécessité de mettre tout le territoire en mouvement. L’UIVCCL pourra ainsi compter sur le soutien des collectivités : pour commencer, une convention avec l’Office de tourisme Cahors - Vallée du Lot va permettre d’engager le réaménagement de la Villa Cahors Malbec, l’espace de dégustation et d’information sur le vignoble situé au coeur de Cahors.

RAYONNER À TOUS LES ÉCHELONS, DU LOCAL AU GLOBAL

L’UIVCCL déploiera des actions de notoriété et d’image à tous les niveaux : le local en s’appuyant sur le sentiment d’appartenance au territoire des vignerons, des professionnels et des habitants, le régional en investissant à la fois les grands bassins de consommation et les « poches » touristiques de proximité ainsi que le national et l’international. L’export fait partie des objectifs de la nouvelle interprofession, laquelle entend poursuivre les actions menées auprès des journalistes étrangers et cibler certains marchés-clés, à l’image du Royaume-Uni, des États-Unis ou du Canada, dans le cadre d’une convention à venir avec l’Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO).