Palavas-les-Flots - Fabrikarium 2025 : technologie, ingéniosité et solidarité pour aider les familles à mieux vivre le handicap

Humanlab Saint-Pierre mobilise ingénieurs, inventeurs, étudiants et soignants pour la troisième édition de son Fabrikarium, du 8 au 10 avril 2025 à Palavas. Ce rendez-vous collaboratif de prototypage rapide doit livrer des solutions innovantes pour améliorer la vie quotidienne d’enfants et de parents en situation de handicap. Hackathon solidaire, le Fabrikarium travaille sur des projets open source, que chacun peut s’approprier.

Quatre équipes pluridisciplinaires s’apprêtent à trouver en un temps record des solutions concrètes aux problèmes rencontrés au quotidien par des familles touchées par des handicaps. Pour la première fois depuis le lancement du Fabrikarium, une équipe répondra aux besoins de parents malvoyants exprimés par le dispositif Cap Parents.

La Fondation Saint-Pierre accueillera, durant trois jours, des « makers » de tous horizons : ingénieurs — issus d’instituts de recherche ou d’entreprises partenaires —, soignants, étudiants mais aussi parents bricoleurs. Le Humanlab Saint-Pierre met à la disposition des équipes un parc d’imprimantes 3D et du matériel électronique de base. « L’alchimie qui se crée permet de prototyper en un temps record et de façon optimale » témoigne Benoît Sijobert, coordinateur du Humanlab.

Quatre défis à relever en trois jours

1 • À L’EAU !

L’objectif est d’adapter une planche de glisse (paddle ou autre) pour un enfant ou un adulte en situation de handicap. La solution devra permettre de maintenir la personne sur la planche et de lui faciliter l’accès à la mer. Un projet en forme de retour aux sources pour l’Institut Saint Pierre et pour la Fondation (anciennement Œuvre Montpellieraine des Enfants à la Mer).

2 • O’HISSE

L’équipe devra créer un dispositif d’assistance adapté pour permettre à Marion, adolescente atteinte d’une myopathie de Duchenne, de se relever de façon autonome. La solution devra être simple d’utilisation, peu encombrante et facile à transporter pour suivre l’adolescente dans ses déplacements.

3 • ENFIL’EASY

Le défi consistera à Inventer un système permettant à Gabin, jeune adulte malvoyant en situation de handicap, de mettre et d’enlever son manteau en toute autonomie. Autre demande : empêcher la crevaison à répétition des pneus de son fauteuil et améliorer un support pour jouer à la boccia.

4 • EN BOSSE

Il s’agit d’inventer des solutions techniques pour accompagner des parents malvoyants de jeunes enfants : automatiser la génération d’échographies tactiles, permettre le suivi des courbes de croissance dans le carnet de santé, aider au dosage des biberons. Initiative en lien avec Cap Parents, dispositif d’accompagnement à la périnatalité et à la parentalité de parents en situation de handicap.

À propos de la Fondation Saint-Pierre

La Fondation Saint-Pierre, fondation reconnue d’utilité publique et abritante, est un acteur majeur de la santé et de la protection de l’enfance. En capitalisant sur cent ans d’expérience et d’innovation continue de l’Institut Saint-Pierre, 1er hôpital pédiatrique de soin de suite et de réadaptation en France accueillant près de 11 500 enfants par an, la fondation permet d’aider tous les enfants qui ont besoin que les innovations se multiplient dans les domaines des soins à leur donner.

La Fondation Saint-Pierre porte des projets au travers de quatre axes forts :

• Promouvoir la recherche et l’innovation.

• Prévenir et, pour cela, sensibiliser aux grandes causes de l’enfance.

• Aider les aidants : les professionnels et les familles.

• Agir pour l’égalité des chances et l’éducation.