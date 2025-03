Castelsarrasin - Face à la Haine, Défendons le Droit au Logement pour Tous

Je tiens à dénoncer avec la plus grande vigueur les discours de haine et de division propagés par le Rassemblement National (RN). Alors que ce parti sème la peur en parlant de "ghettos de pauvres", la réalité est bien plus alarmante : la trêve hivernale touche à sa fin, et des dizaines de familles de Tarn-et-Garonne, y compris à Castelsarrasin et ses environs, risquent de se retrouver à la rue. Le nombre d’impayés a bondi de plus de 20% en 2024 et l’année 2025 s’annonce de très mauvaise augure.

La fin de la trêve hivernale, le 31 mars, marque un tournant critique pour de nombreuses familles de notre département. En incapacité de payer leurs loyers en raison de la crise du pouvoir d'achat qui frappe les ménages en France, ces familles sont aujourd'hui confrontées à l'expulsion. Cette situation est intolérable et révèle l'échec des politiques actuelles en matière de logement et de soutien aux plus précaires.

Pendant que le RN attise les peurs et stigmatise les plus vulnérables, nous, communistes, appelons à l'unité et à la solidarité. Nous devons nous mobiliser pour défendre le droit fondamental au logement et exiger des mesures concrètes pour protéger les familles menacées d'expulsion.

Nos Revendications :

Interdiction des expulsions sans relogement : Aucune famille ne devrait être mise à la rue sans une solution de relogement digne et pérenne.

Gel des loyers et réduction des charges locatives : Pour soulager les ménages les plus précaires.

Réquisition des logements vides : Pour mettre à disposition les logements inoccupés et lutter contre la spéculation immobilière.

Nous appelons tous les citoyens de Castelsarrasin, Valence, Lomagne et au-delà à se joindre à nous pour défendre ces revendications. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et exiger des politiques plus justes et humaines. Le Parti Communiste Français de Castelsarrasin, Valence et Lomagne reste engagé dans la lutte pour un avenir où chaque personne aura un toit au-dessus de sa tête. Rejoignez-nous dans ce combat pour la justice sociale et la solidarité.