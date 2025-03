Toulouse - La recette fruitée de La Cerise pour faire murir les entreprises !

Humain et local La recette fruitée de La Cerise pour faire murir les entreprises !

À Toulouse, au cœur de l’Occitanie, l’agence de communication La Cerise dévoile une métamorphose audacieuse. Avec un nouveau logo, une charte graphique épurée et un site internet repensé, cette structure à taille humaine réaffirme son ancrage local tout en visant plus large : promouvoir le dynamisme des entreprises régionales bien au-delà des frontières françaises.

Fondée en 2009 par Sophie Lacroix et Chloé Torz-Dupuis, La Cerise a toujours mis l’humain au centre de sa stratégie. La force c’est la proximité de l'agence avec ses clients, combinée à une expertise reconnue en relations médias et communication sensible . Avec une croissance maîtrisée de 15 % par an et un chiffre d’affaires dépassant les 300 000 € en 2024, l’agence prouve que performance rime avec authenticité.

L’humain comme ADN

Malgré son développement, La Cerise conserve sa singularité : une équipe de cinq collaboratrices engagées, à l’écoute des besoins des TPE, PME et grands comptes. Son récent partenariat avec la start-up parisienne Leakmited (détection de fuites d’eau par IA) ou le Réseau Entreprendre Occitanie Garonne illustre cette capacité à accompagner des projets variés, tout en tissant des liens durables.

Un engagement qui dépasse les frontières

L’agence excelle dans l’accompagnement de structures locales, comme la Fondation Bon Sauveur d’Alby ou le refuge Les 3 Dindes (soutenu pro bono), son ambition est aussi de servir de pont entre l’Occitanie et le marché hexagonal.

Avec le recrutement d’une nouvelle chargée de relations médias en 2025 et des collaborations renforcées, l’agence toulousaine affiche un cap clair : conjuguer proximité et envergure. Preuve que, même en grandissant, on peut rester la cerise sur le gâteau du paysage communicationnel français.