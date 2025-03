MARSEILLAN - Marseillan Rugby Club prêt à en découdre en Coupe Occitanie !

Marseillan Rugby Club prêt à en découdre en Coupe Occitanie !

Ce dimanche 30 mars à 15h, le stade Louis Saez de Marseillan sera le théâtre d'un affrontement intense entre le Rugby Club de Marseillan et le Stade Montfauconnais, dans le cadre du premier match de la Coupe Occitanie.

Les Marseillanais, vêtus de leur emblématique maillot bleu et blanc, auront à cœur de briller devant leur public et de bien débuter cette prestigieuse compétition régionale.



La Coupe Occitanie regroupe les clubs de Régionale 2 et 3, ainsi que les équipes issues des barrages et des phases finales de Promotion Régionale. Chaque formation disputera quatre rencontres pour espérer accéder aux quarts de finale.

Le soutien des supporters sera un atout majeur pour pousser les joueurs marseillanais vers la victoire face à une redoutable équipe du Gard. Alors, tous au stade Louis Saez pour encourager nos guerriers du ballon ovale !