MARSEILLAN - Céramique de Thau: Une histoire de famille, de passion et d'étang !

Céramique de Thau : Une histoire de famille, de passion et d’étang

Marseillan, 26 Mars 2025 – Niché dans une ruelle discrète de Marseillan, à deux pas des eaux miroitantes de l’étang de Thau, l’Atelier Céramique de Thau est bien plus qu’un simple lieu de création. C’est une histoire de transmission, d’amour pour la terre et d’ancrage dans un territoire aux couleurs changeantes. François Thirion, maître potier, et Romain Blomme, son gendre, y perpétuent une tradition familiale vieille de trois générations, façonnant des pièces uniques inspirées par les nuances de la lagune.

Une dynastie de céramistes

L’aventure commence il y a plus de 50 ans, lorsque le père de François THIRION, Jean-Baptiste, installe son premier atelier à Biot, puis à Majorque, avant de poser ses valises à Marseillan il y a près de 40 ans. "Quand nous sommes arrivés, le port était bien différent : pas de zone piétonne, peu d’animation… Aujourd’hui, Marseillan a gardé son âme tout en se modernisant", se souvient François, les mains encore marquées par l’argile.

Romain, lui, a rejoint l’atelier il y a quatre ans, après une carrière dans le design au Canada. "Je ne pensais pas finir dans un petit village, mais Marseillan m’a séduit. Et puis, il y avait cette histoire familiale à préserver", confie-t-il. Ensemble, ils créent des grès aux teintes de sable et d’ocre, peuplés de motifs marins – coquillages, poissons, voiliers – comme autant d’hommages à l’étang.

Un atelier vivant, entre création et transmission

Ici, on ne se contente pas de vendre : on partage. L’atelier ouvre ses portes aux curieux et aux passionnés pour des stages de tournage, accessibles dès le plus jeune âge. "On limite les groupes à quatre personnes pour privilégier l’échange", explique Romain. Cet été, comme chaque année, ils animeront aussi des ateliers pour enfants avec la mairie, une manière de semer des vocations.

Un argument "qualité de vie" valorisant Marseillan



Pour Romain Blomme, l'arrivée à Marseillan représente bien plus qu'une reconversion professionnelle. Après une carrière dans le cinéma à Vancouver, ce binational franco-canadien a choisi de poser ses valises dans le petit port languedocien pour des raisons familiales. "Quand on a un enfant, on se rapproche de sa famille. Marseillan offre une qualité de vie idéale pour les jeunes parents", confie-t-il. Loin de l'agitation urbaine de la côte pacifique, il a découvert un village "dynamique, avec des animations permanentes pour les enfants". Une révélation pour celui qui n'imaginait pas vivre dans une petite commune : "Au début, l'idée me semblait improbable. Finalement, nous y sommes merveilleusement bien". Ce retour aux sources s'est transformé en véritable histoire d'amour avec le territoire, autant qu'en héritage à préserver : "La transmission du savoir-faire céramique par François était trop précieuse pour ne pas la perpétuer".

Piliers du Marché des Potiers

Leur savoir-faire s’exporte aussi hors les murs, notamment lors du Marché des Potiers de Marseillan, dont ils sont des figures incontournables. Cette année, l’événement fêtera ses 10 ans les 14 et 15 juin 2025, une édition anniversaire qui promet d’être festive. "C’est un rendez-vous important pour les artisans locaux, loin des marchés de revente qui dévalorisent notre métier", souligne François.

Une adresse à découvrir

Pour ceux qui voudraient s’essayer au tour ou repartir avec une pièce unique, l’atelier-boutique se trouve 3 rue Henri Maffre, derrière une porte en fer forgé signée Étienne Léon, un autre artisan marseillanais. L’atelier, bien que discret, est un lieu chargé de sens, une pépite à dénicher, dans le coeur de ville de Marseillan comme un des trésors du bassin de Thau.

Infos pratiques :

Atelier Céramique de Thau – 3 rue Henri Maffre, Marseillan.

Stages sur réservation – 06 11 05 57 99 – ceramique.thirion@gmail.com

Le Marché des Potiers de Marseillan – 10e édition :

14 et 15 juin 2025, sur le port.