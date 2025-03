HÉRAULT - Christian Bilhac à ASSAS

La rencontre organisée par le sénateur Christian Bilhac a rassemblé élus et acteurs locaux à Assas, favorisant des échanges fructueux sur des projets importants pour la commun et l’intercommunalité, alliant dynamisme économique et éthique.

Le Maire d’Assas, Benoit Amphoux, a ouvert la séance en accueillant un torréfacteur local passionné, dont le projet de café éthique vise à stimuler l’économie locale tout en garantissant un prix rémunérateur pour les producteurs. Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources locales.

Parmi les participants figuraient également Alain Barbe, maire des Matelles et président de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, ainsi que les représentants des communes de Teyran et Guzargues. Les élus ont discuté de plusieurs projets communautaires, dont la construction de 130 logements, incluant 10 logements sociaux et 10 intermédiaires, en partenariat avec GGL. D'autres initiatives ont été au programme, telles que la création d’une nouvelle crèche intercommunale, le regroupement d’une boulangerie et d’une épicerie, l’implantation d’une brasserie, ainsi que l’organisation d’un marché nocturne chaque vendredi. Le soutien aux commerces et aux associations locales demeure une priorité essentielle pour les élus.

Le sénateur Bilhac a souligné l’importance de l’accès au logement pour retenir les jeunes dans le village et le président de l’intercommunalité a exprimé ses inquiétudes concernant la déstabilisation du modèle villageois.

La réunion a également permis d'aborder des sujets essentiels tels que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et les préoccupations liées aux subventions de l’État face aux difficultés financières croissantes des départements. Les discussions ont également porté sur la question des salaires, en soulevant l'écart entre les minima sociaux et les rémunérations.

Par ailleurs, les élus ont partagé leurs préoccupations sur l'urbanisme et la baisse des effectifs scolaires. Une élue a signalé une situation inquiétante dans un lotissement principalement occupé par des retraités, avec seulement deux enfants inscrits à l’école, posant ainsi des défis pour l'avenir éducatif de la commune.

Enfin, les maires ont évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain concernant l’implantation des énergies renouvelables, soulignant que les opérateurs manquent souvent de compréhension des réalités locales.

La réunion s’est conclue sur une note conviviale, permettant aux participants de poursuivre les échanges dans une atmosphère détendue et constructive.