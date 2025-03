Toulouse - Edenis déploie la connectivité Wi-Fi de nouvelle génération d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions sécurisées de réseau et de communication permettant aux organisations de tout secteur d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, et NXO France ont déployé la solution Wi-Fi d’ALE au sein du groupe associatif médico-social toulousain EDENIS.

La connectivité au quotidien : essentielle pour les équipes et les résidents

Association toulousaine à but non lucratif, Edenis accueille depuis près de 40 ans des personnes âgées fragilisées par le grand âge. Avec 24 sites répartis dans toute la région Occitanie, l’usage du numérique est devenu un pilier essentiel pour offrir des conditions de travail optimales à ses équipes et une connectivité de qualité à ses résidents.

Face à des besoins croissants en termes de connectivité, de sécurité et de conformité aux réglementations, Edenis a dû moderniser son infrastructure Wi-Fi. L’objectif était de garantir une connectivité homogène sur tous les sites, tout en élaborant un dispositif centralisé et facilement gérable.

Solution de dernière génération pour une connectivité sécurisée et de qualité

L’infrastructure, basée sur les solutions réseau Alcatel-Lucent Enterprise, s’intègre parfaitement à l’écosystème IT d’Edenis. Au total, 600 bornes Wi-Fi et 60 switches ont été déployés sur 16 sites par les équipes NXO France.

Aujourd’hui le groupe bénéficie d’une connectivité sécurisée et de qualité sur tous ses sites, de la sécurisation des données, d’une qualité de services optimale pour tous les profils, qu’ils soient des employés, ou des résidents.

« Les objectifs du projet ont été atteints, nous avons fourni une solution sécurisée et de qualité à tous nos établissements. » Fabien Pelat, Responsable Systèmes d’Information, EDENIS.

« Nous pouvons envisager l’avenir sereinement, avec un mode opérationnel clair et des évolutions technologiques telles que le Wi-Fi 7. Et nous nous félicitions du choix NXO - Alcatel-Lucent Enterprise. » Fréderic Rousseau- Directeur des Opérations EDENIS.

« NXO a acquis une expertise reconnue dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de réseaux multiservices sécurisés pour le secteur de la santé et du soin. Notre offre de services couvre les études de réseaux Wi-Fi multi-usagers, l’industrialisation des déploiements multisites, sans oublier l’accompagnement au quotidien des équipes client. Nous sommes fiers d’avoir déployé nos savoir-faire au service des métiers du groupe Edenis, avec qui nous entretenons une relation de confiance depuis 4 ans. » Mickaël Bellegou, Responsable Solutions Santé, chez NXO.

« Ce projet est une très belle réussite et une excellente initiative pour améliorer le quotidien de nos aînés. Nous remercions EDENIS pour leur confiance et félicitons notre intégrateur, NXO France, pour la qualité de leur travail tout au long de ce projet. » Franck Eurvin, Directeur Commercial Région Grand Ouest, Alcatel-Lucent Enterprise.