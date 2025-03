Gard - Qualité de vie des habitants et attractivité en Terre de Camargue

Engagées conjointement dans le programme Petites Villes de Demain depuis 2021, les villes d’Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et la Communauté de Communes Terre de Camargue ont signé leur convention cadre et leur convention d’Opération de Revitalisation du Territoire le 19 décembre 2024. Des actions et des dispositifs pour la qualité de vie des habitants et l’attractivité des centres-villes sont au programme.

Un projet global pour un territoire aux caractéristiques spécifiques

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers en agissant sur plusieurs leviers : l’habitat, le commerce, l’artisanat, l’emploi, le tourisme, les mobilités, les équipements et services, les espaces publics, le patrimoine, les paysages et le vivre ensemble.

Ce programme prend en compte les caractéristiques spécifiques du territoire parmi lesquelles :

la forte saisonnalité des activités liée au tourisme,

l’évolution démographique,

les enjeux environnementaux et patrimoniaux,

les impératifs liés à la prévention des risques.

Le tout s’inscrit dans une trajectoire résolument engagée en faveur de la transition écologique et du développement durable.

Des conventions structurées autour d’enjeux concrets

Sur la base des diagnostics réalisés, des enjeux et des besoins identifiés et en complémentarité avec les dynamiques locales déjà engagées, les conventions PVD et ORT déclinent le projet global élaboré par les communes d’Aigues-Mortes et Le Grau du Roi visant à renforcer leur fonction de centralité et à redynamiser les centres-villes.

Elles intègrent également les actions portées sur le territoire de chaque commune par la Communauté de Communes Terre de Camargue et s’articulent avec la stratégie de développement communautaire, définie notamment par le Projet de territoire et le Plan Climat Air Énergie Territorial.

Elles précisent les secteurs d’intervention prioritaires ainsi que les plans d’action pluriannuels, qui sont évolutifs et organisés en quatre grandes orientations stratégiques :

Renforcer l'attractivité résidentielle du centre-ville en accompagnant l'amélioration des logements et le développement d'une offre d'habitat attractive, accessible, diversifiée, performante au niveau énergétique, et adaptée aux besoins de la population actuelle et future,

Renforcer l'attractivité marchande du centre-ville et son dynamisme économique, en maintenant et confortant sa dimension commerciale de proximité, en accompagnant les professionnels, en valorisant et animant le parcours marchand, et en développant plus globalement le potentiel économique et touristique de la commune,

Renforcer l'attractivité du centre-ville et son accessibilité, en limitant la place de l’automobile, en améliorant les déplacements et en favorisant le développement d'un véritable système de mobilités durables, douces et partagées, au quotidien et en période touristique,

Renforcer l'attractivité du centre-ville, le cadre de vie des habitants et le potentiel touristique, en aménageant les espaces publics, en valorisant le patrimoine historique, urbain et paysager, et en améliorant l'offre de services et d'équipements, au bénéfice de la qualité de vie et de la transition écologique.

Une centaine d’actions est au programme, dont la grande majorité se situe dans les centres-villes.

Si plusieurs sont déjà mises en oeuvre, d’autres seront engagées prochainement tandis que certaines sont en réflexion.

Un cadre de gouvernance et des partenaires engagés

L’élaboration et la mise en oeuvre de ce projet global s’inscrivent dans une démarche coordonnée grâce à l’accompagnement apporté par les partenaires signataires des conventions :

L’État

La Région Occitanie

Le Département du Gard

Le PETR Vidourle Camargue

L’Établissement Public Foncier d’Occitanie

La Banque des Territoires

ainsi que par les partenaires associés : Cerema, Ademe, Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, CAUE, Agence d’Urbanisme, CCI, CMA, etc.

Aux côtés des élus locaux, ces partenaires sont membres du Comité de Pilotage PVD ORT, instance de gouvernance locale de la démarche, qui suit l’état d’avancement des actions et valide leur actualisation.

Des aides et des dispositifs adaptés pour accompagner un projet structurant

Le programme Petites Villes de Demain ouvre également aux communes d’Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et à la Communauté de Communes Terre de Camargue l’accès à des aides et cofinancements en matière d’ingénierie (réseau PVD, poste de chef de projet PVD, poste de manager de commerce, diagnostics et études sur le commerce, les mobilités, le logement…) et d’investissement pour la réalisation des projets.

Enfin, la prise d’effet de l’Opération de Revitalisation du Territoire permet aux habitants, aux acteurs locaux et aux collectivités de bénéficier désormais de nouveaux dispositifs et outils facilitant la mise en oeuvre de leurs projets.

Par exemple : éligibilité au dispositif de réduction fiscale Denormandie pour la rénovation des logements, possibilité de déroger à certaines règles d’urbanisme, simplification des procédures d’implantation commerciale en centre-ville, possibilité de suspendre certains projets d’implantation commerciale en périphérie, renforcement du droit de préemption urbain, possibilité de recourir au droit de préemption commercial et artisanal, etc.



Un engagement jusqu’en 2029 pour poursuivre la transformation du territoire

Signées le 19 décembre 2024 par Robert Crauste, Maire de Le Grau du Roi et Président de la CCTC, par Pierre Mauméjean, Maire d’Aigues-Mortes et Vice-président de la CCTC et par les partenaires, la convention cadre Petites Villes de Demain et la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire indiquent :

les engagements respectifs de chaque signataire,

les modalités d’organisation et de gouvernance,

l’articulation avec le dispositif des contrats Bourgs-Centres de la Région Occitanie,

les modalités de suivi et d’évaluation,

la durée des conventions (jusqu’en mars 2026 pour la convention cadre PVD conformément au programme, et jusqu’en décembre 2029 pour la convention d’ORT).

Sont également détaillés :

les éléments de contexte, de diagnostic et les enjeux spécifiques identifiés,

la stratégie de revitalisation, déclinée en 4 orientations (mentionnées plus haut),

les plans pluriannuels d’action,

les secteurs d’intervention prioritaires (périmètres de l’Opération de Revitalisation du Territoire),

les fiches descriptives des actions matures,

les maquettes financières prévisionnelles annuelles (en cours pour 2025).

> Pour en savoir plus sur :

Les périmètres ORT et les plans d’actions actualisés Aigues-Mortes et Le Grau du Roi

Les documents PVD et ORT signés en décembre 2024

Les guide Dispositifs et Outils ORT

Le programme national Petites Villes de Demain

→ www.terredecamargue.fr/sinformer/petites-villes-de-demain/

→ https://ville-legrauduroi.fr/pvd-ort/

→ https://ville-aigues-mortes.fr/petites-villes-de-demain-operation-de-revitalisation-du-territoire/