Pyrénées-Orientales - Les campagnes d'action de La France Insoumise 66

La France Insoumise 66 organise dans les Pyrénées-Orientales au cours des prochaines semaines le lancement de campagnes d’action nationale. Elles concernent plusieurs thématiques au cœur de l’actualité politique et des préoccupations quotidiennes du plus grand nombre. C’est le cas par exemple des questions portant sur les retraites, l’inscription sur les listes électorales, la dénonciation des mensonges du Rassemblement National, le coût de la vie, la destitution du Président Macron et la censure du gouvernement Bayrou etc.

Ces campagnes d'action militante seront répercutées par l’intermédiaire des groupes d’action du département. Elles se traduiront de manière concrète par des expressions publiques, des présences sur les marchés, des caravanes rurales, des tournées des quartiers populaires, des collages sur les panneaux de libre expression etc.

Plus que jamais, des ruptures politiques en tous domaines s’avèrent nécessaires. Elles passent par l’application du programme de La France Insoumise, « L’Avenir en commun », qui a grandement nourri le programme du Nouveau Front Populaire à l’occasion des dernières élections législatives.