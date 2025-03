OCCITANIE - Le marché de l'emploi dans la région Occitanie : près de 30 000 postes à pourvoir dans la région.

Selon Meteojob, l’un des principaux sites d’emploi du marché comptant plus de 10 millions d’inscrits, alors que la tendance de l’emploi dans certaines régions est en baisse, la région Occitanie a, elle, enregistré une légère progression de 5,6% du nombre d’offres d’emplois. Cette tendance ne se reflète pas complètement dans les grands bassins de la région comme Montpellier qui connaît un léger ralentissement.

Toulouse, pôle d’emploi stratégique de la région :

La ville Toulousaine s’impose comme l’un des principaux bassins d’emplois de la région et comptabilise en janvier 2025 près de 4400 offres d’emploi. Les activités spécialisées scientifiques et techniques, l’industrie manufacturière, ainsi que le secteur de l’information et de la communication sont les plus actifs.

Les secteurs qui recrutent le plus dans la région Occitanie :

Meteojob identifie 5 secteurs porteurs dans la région Occitanie, qui se démarquent par un volume élevé d’offres d’emploi (données cumulées de mars 2024 à janvier 2025) :

Activités spécialisées scientifiques et techniques - 32 109 offres d’emploi Industrie manufacturière - 22 585 offres d’emploi Commerce de détail et commerce de gros - 21 193 offres d'emploi Information et de la communication - 17 364 offres d’emploi Santé humaine et action sociale - 17 158 offres d’emploi

Des entreprises comme Airbus, Transport Courcelle, Andros, Chausson materiaux, Groupe Fauché contribuent à cette dynamique de l’emploi dans la région en recrutant activement via Meteojob.

Des métiers en tension sur le territoire :

Néanmoins, certains métiers dans la région restent en tension.. Selon Meteojob, les profils les plus difficiles à recruter dans la région Occitanie sont les suivants :

Serveurs de cafés restaurants, employés de l'hôtellerie

Agriculteurs Viticulteurs, arboriculteurs

Cuisiniers, aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration

Aides à domicile et auxiliaires de vie, agents d'entretien de locaux

Professionnels de l'animation socioculturelle

Les perspectives en 2025 :

“En 2025, le marché de l'emploi en Occitanie présente des perspectives positives. La région affiche une résilience notable, soutenue par des secteurs clés tels que l'aéronautique, le tourisme et l'agroalimentaire.” - Marko Vujasinovic, CEO de Meteojob.

Les tendances sur la région Nouvelle-Aquitaine seront suivies de près en 2025 sur le site d’emploi Meteojob.

À propos de Meteojob

Meteojob, pionnier du matching dans l'emploi, est l'un des principaux sites d'emploi en France traitant près d’un tiers des offres d’emploi du marché et disposant de plus de 10 millions d’inscrits. Meteojob met en relation les candidats et les entreprises grâce à un algorithme de matching basé sur les compétences et les attentes des recruteurs, qui améliore la qualité des candidatures sur internet. Créé en 2010, appartient au groupe CleverConnect, acteur français et un des leaders de la HR Tech en Europe. Pour en savoir plus rendez-vous www.meteojob.com