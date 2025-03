Toulouse - Journée internationale du zéro déchet : 10 astuces pour alléger votre poubelle… et votre portefeuill

Par Marc Mazière, fondateur du blog Radin Malin

Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. À l’occasion de la Journée internationale du zéro déchet dimanche 30 mars, c’est le moment parfait pour repenser nos habitudes de consommation et faire du bien à notre porte-monnaie. Car oui, alléger sa poubelle, c’est aussi alléger ses dépenses. On l’ignore souvent, mais derrière chaque emballage jeté ou objet à usage unique se cache un coût qui, mis bout à bout, pèse lourd dans nos budgets.

Depuis 10 ans, sur mon blog Radin Malin, je partage des astuces concrètes pour consommer moins, mais mieux. Et bonne nouvelle : adopter des réflexes zéro déchet n’est ni contraignant, ni élitiste. C’est au contraire une démarche futée, accessible à tous. La preuve avec ces 10 gestes simples et rentables :

1. Dites stop au plastique jetable

Pailles, couverts, assiettes, gobelets… utilisés quelques minutes, ils mettent jusqu’à 500 ans à se décomposer. Leur impact écologique est énorme, tout comme leur coût sur le long terme. Mieux vaut investir dans des alternatives durables : pailles en inox, gourdes réutilisables, couverts lavables. Un petit geste et un investissement vite rentabilisé.

2. Adoptez les sacs réutilisables

Fini les sacs plastiques à chaque passage en caisse ! Un sac en tissu bien entretenu peut servir plus de 500 fois, et un filet remplace jusqu’à 300 sacs par an. C’est plus solide, plus pratique, et ça évite bien des dépenses inutiles.

3. Achetez en vrac

Acheter juste ce qu’il faut, sans emballage, permet de limiter le gaspillage et d’économiser 20 à 30 % par rapport aux produits emballés. Une astuce simple qui allège la facture et la poubelle.

4. Optez pour des contenants durables

Boîtes en verre, bocaux, inox… contrairement aux contenants plastiques, ils ne se déforment pas, sont plus sains et durent dans le temps. Résultat : moins de déchets, moins de remplacements.

5. Adoptez des protections menstruelles durables

Les protections jetables coûtent plus de 1 000 € sur une vie. À l’inverse, une cup (15 €) ou des culottes lavables (80 à 140 €) suffisent pour des années. Résultat : jusqu’à 950 € d’économies et beaucoup moins de déchets. Une vraie bonne affaire, pour la planète et pour votre budget.

6. Choisissez des pinces à linge en bois

Les pinces en plastique cassent facilement et finissent dans la nature. Celles en bois ou bambou sont solides, biodégradables, et au même prix.

7. Triez mieux, recyclez mieux

Un bon tri permet d’optimiser le recyclage. Vérifiez les consignes locales, apprenez à lire les symboles : chaque geste compte pour réduire la production de plastique vierge… et les coûts liés à la gestion des déchets.

8. Évitez les cosmétiques à microplastiques

Les gommages et gels douches industriels contiennent souvent des particules polluantes. Un savon solide ou un exfoliant maison (au marc de café, par exemple) est plus économique et bien meilleur pour l’environnement.

9. Donnez une seconde vie aux objets

Un bocal devient pot à vrac, un vieux t-shirt se transforme en chiffon… Côté meubles, vêtements ou électroménager, pensez aussi à la réparation ou à l’occasion.

10. Remplacez les flacons de gel douche par du savon solide

Un foyer jette en moyenne 12 flacons par an. Le savon solide dure trois fois plus longtemps, coûte moins cher et évite les déchets plastiques.

Zéro déchet = zéro dépense inutile

Réduire ses déchets tout en allégeant son budget, c’est à la portée de tous avec un peu de bon sens et quelques habitudes à adopter. En appliquant ces astuces au quotidien, il est tout à fait possible de consommer plus malin, sans compromis sur le confort ni sur l’efficacité. D’autres conseils pratiques et bons plans pour alléger vos dépenses vous attendent sur mon blog Radin Malin, où j’aide chaque jour mes lecteurs à économiser intelligemment… sans se priver !