BASSIN DE THAU - Marseillan mise sur son futur parc d'activités pour dynamiser son territoire

"Les Portes de Thau : un projet ambitieux pour booster l’économie locale"

Marseillan s’apprête à accueillir un nouveau pôle d’activités stratégique avec le projet "Les Portes de Thau", situé route de Bessan. Ce parc commercial et tertiaire, porté par Blue Invest et le groupe immobilier Édouard Denis, vise à renforcer l’attractivité économique du territoire en offrant 5 436 m² de locaux neufs, modulables et adaptés aux besoins des entreprises.

Un emplacement idéal pour les investisseurs

Avec une zone de chalandise étendue (Agde, nord du Bassin de Thau) et une accessibilité optimale (autoroute A9, gare, aéroport), ce site se positionne comme un lieu clé pour les professionnels souhaitant s’implanter dans un secteur en plein développement. Les quatre bâtiments prévus, répartis sur deux niveaux, pourront accueillir commerces, bureaux, cabinets médicaux, restaurants, crèches ou salles de sport, répondant ainsi à une demande croissante en services de proximité.

Un levier pour l’emploi et l’innovation

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de croissance locale, offrant des opportunités d’investissement et de création d’emplois. Avec 224 places de stationnement et des espaces modulables, "Les Portes de Thau" ambitionnent de devenir un pôle économique moderne et attractif, capable d’accompagner les mutations du marché.

Appel aux porteurs de projets

Les candidatures sont ouvertes pour les entreprises souhaitant rejoindre cette nouvelle zone d’ici sa livraison, prévue au second semestre 2026 . Une chance unique de s’installer dans un environnement connecté et en plein essor.

Plus d’informations :

contact@investinblue.fr | c.meyer@arthur-loyd.com