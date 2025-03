OCCITANIE - Cap Occitanie note les progrès de la loi Handicap et les défis à venir pour l'emploi protégé

Jeudi 20 mars dernier, le réseau régional d’entreprises adaptées Cap Occitanie a reçu, au Domaine du Grand Puy à Montpellier, les acteurs associatifs et institutionnels de l’inclusion. La soirée a mis en lumière les avancées obtenues grâce à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Cap Occitanie a aussi pointé les défis à venir : garantir la pérennité des entreprises adaptées et s’affirmer, par l’ouverture aux ESAT, comme un interlocuteur de poids de l’emploi protégé en Occitanie.

Marie-Anne Montchamp, ancienne Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées (ayant porté la loi n°2005-102 du 11 février 2005) faisait partie des intervenants de la soirée du 20 mars 2025 organisée par Cap Occitanie autour des 20 ans de la loi Handicap. Un événement souhaité par Thierry Vayssettes, président du réseau d’entreprises adaptées, pour dresser un état des lieux de la condition des personnes en situation de handicap, notamment en matière d’accès à l’emploi. Mme Montchamp, interviewée à distance, a rappelé pourquoi il a fallu se battre pour cette loi : le manque de volonté politique et de contraintes légales, les préjugés persistants, le retard de la France, alors, par rapport aux normes européennes… Elle estime qu'il reste des défis à relever pour que l’accessibilité, l’emploi et l’inclusion soient réellement garantis pour tous : « Je mesure à quel point le processus peut être long. À quel point le temps qui passe gaspille les chances de certains citoyens en situation de handicap ! »

Porte-parole de l’emploi inclusif en région, Cap Occitanie s’ouvre aux ESAT

L’anniversaire de la loi Handicap coïncide avec un tournant majeur de la vie de Cap Occitanie : l’intégration des ESAT désireux de rejoindre son réseau. « Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la Réforme ESAT du 13 décembre 2022 qui encourage la transition des travailleurs handicapés vers le milieu ordinaire en facilitant leur passage par les entreprises adaptées » a expliqué Lilian Pitault, vice-président de Cap Occitanie, qui représentait Thierry Vayssettes lors de la soirée. Des réunions départementales EA / ESAT ont régulièrement eu lieu depuis cette réforme afin de mieux se connaître. La mise en place de groupes de travail a permis de renforcer les collaborations entre ces structures, jetant ainsi les bases de l’intégration des ESAT à Cap Occitanie. L’ouverture du réseau aux ESAT nécessite plusieurs adaptations structurelles, dont une modification de ses statuts et règlement intérieur. Une assemblée générale est prévue à cet effet durant l’été 2025.

La conjoncture économique fragilise les entreprises adaptées et les ESAT

En parallèle, Cap Occitanie poursuit sa mission originelle d’accompagnement des entreprises adaptées. Elle doit notamment apporter un soutien accru à celles qui se trouvent en difficulté depuis 2024 face à un conjoncture économique tendue. « La présence du directeur régional de la DREETS Julien Tognola ainsi que du vice-président de la Région Occitanie Jalil Benabdillah le 20 mars a traduit l’importance d’un travail conjoint pour sauvegarder l’emploi des travailleurs en situation de handicap » commente Lilian Pitault. « Nos partenaires privés jouent aussi un rôle primordial dans le développement de nos entreprises . Je tiens à saluer le soutien de longue date de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon. »

En Occitanie, plus de 8 000 personnes travaillent au sein d’ESAT et d’EA. Pour aider ces structures à remporter des marchés, Cap Occitanie organise des clubs entreprises qui permettent à leurs dirigeants de rencontrer des clients potentiels. Le réseau a également initié une démarche de travail collaboratif avec le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour répondre ensemble à des marchés.

-------------------------------------

À propos de Cap Occitanie

Fondée en 2003, Cap Occitanie accompagne et représente un réseau dynamique de près d’une trentaine d’Entreprises Adaptées (EA) fédérant 1040 salariés (dont 840 en situation de handicap) et représentant un CA cumulé de plus de 36 millions d’euros.

Cap Occitanie accompagne les entreprises adaptées, fait valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et fédère les structures afin de les faire travailler ensemble sans mauvaise concurrence tout en favorisant le partage et l’échange de bonnes pratiques. Cap Occitanie est soutenue par la Région Occitanie et la DREETS Occitanie.

-------------------------------------