FRANCE - L'Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge à la conquête des restaurateurs de demain

Afin de faire découvrir aux futurs chefs et professionnels des métiers de bouche leur produit d’exception, les professionnels de la filière de l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge l’ont présenté aux élèves de 4 lycées hôteliers du Sud-Ouest lors d’une masterclass inédite : l’École Ferrandi de Bordeaux (CFA Campus du lac) , le Lycée Polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne de Talence, le Lycée Professionnel de Camblanes et le Lycée professionnel international Lautréamont de Tarbes.

En marge des fêtes de Pâques qui constituent un temps fort de consommation de l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge, cette action s'inscrit dans une campagne de promotion et de sensibilisation avec un concours de recettes pour stimuler la créativité des jeunes. Opération séduction des talents restaurateurs en devenir

Son objectif ? Faire connaître l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge et promouvoir le savoir-faire des 600 éleveurs que compte la filière, ses valeurs enracinées pour la défense du terroir et des traditions, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des jeunes consommateurs. Promouvoir des pratiques agricoles durables et le respect des traditions culinaires, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine gastronomique local.

« Aller à la rencontre des chefs en herbe et leur présenter l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est important pour diversifier notre cible de consommateurs et futurs prescripteurs, en vue d’en faire de vrais ambassadeurs et faire rayonner notre produit emblématique sur les tables des restaurants de demain. Nous avons conçu l’opération “Jeunes Talents” pour offrir aux écoles partenaires l’opportunité de devenir des laboratoires d’innovation gastronomique. En intégrant l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge dans leur programme éducatif, nous souhaitons susciter l’intérêt des étudiants pour ce produit d’exception et les sensibiliser à son utilisation en cuisine. C’est fondamental pour la pérennité de notre filière que les chefs de demain s’approprient notre produit et le décline dans des recettes à leur image, répondant aux nouveaux modes de consommation. Le concours de recettes auquel ils se sont prêtés a révélé beaucoup de créativité de leur part. » David Carpentier, responsable de l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait d'Aquitaine

L’opération se déroule en plusieurs phases :

- Une Masterclass : un professionnel de la filière présente le produit, son histoire, les conditions d’élevage. Les élèves ont pu également regarder une vidéo de découpe d’agneau avec conseils à la clé. Une séance d’atelier de cuisine a ensuite été spécialement réalisée pour initier les étudiants aux techniques de préparation et de cuisson de l’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge.

- Un concours stimulant « Jeunes Talents » : une compétition entre les lycées hôteliers pour mettre en avant la créativité et les compétences culinaires des étudiants, en réalisant des recettes originales avec un maximum de produits locaux. Le grand gagnant sera connu le 4 mai.

- Un événement prestigieux le 22 mai à Camblanes : un repas gastronomique avec un menu valorisant chaque morceau d’agneau. Les élèves participeront activement à la préparation des plats ainsi qu’au service, leur offrant une expérience pratique précieuse dans un cadre professionnel.

« La Masterclass sur l’Agneau de lait des Pyrénées a été conçue comme une expérience d’apprentissage enrichissante, adaptée aux besoins des élèves. Cette séance a permis de les immerger dans l’univers de ce produit d'exception à travers un format dynamique et interactif. L’atelier de cuisine encourage la créativité et l’expérimentation, tout en renforçant l’apprentissage pratique. » commente Marie Mombertrand, professeur de l’École Ferrandi de Bordeaux.

« L’Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est un produit très fin. Dans la recette que je propose, l’idée est de ne pas trop le dénaturer, juste le relever avec des agrumes et des épices, comme le ras el-hanout. Je veux laisser le produit au centre. Rencontrer les professionnels de la filière nous rassure en tant que futur chef, par rapport à leur engagement au quotidien dédié à la qualité du produit, ainsi qu’au respect du bienêtre animal. » Solenza Lazar – 23 ans – en 2e année d’Art culinaire et entrepreneuriat option cuisine à Ferrandi - Bordeaux

L’Agneau de lait des Pyrénées est un produit haut de gamme, prisé pour sa tendreté, sa finesse et son goût suave et léger. Il est considéré comme un produit de terroir d’exception, destiné aux tables gastronomiques. La viande, peu grasse et particulièrement tendre, s’accorde parfaitement aux préparations culinaires raffinées, offrant une expérience gustative unique. L'Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est un produit de qualité au goût incomparable et facile à cuisiner.

Traditionnellement consommé à Pâques, il s’invite désormais dans notre quotidien et en toute occasion. L'Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge présente principalement 3 morceaux : l'épaule, le carré de côtes et le gigot. La qualité de la viande permet de cuisiner chaque morceau selon les souhaits du consommateur ; au four, en mijoté, à la poêle ou en grillades.

L'Agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est le seul agneau au monde à être nourri exclusivement au lait maternel par tétée au pis, et à bénéficier de deux signes officiels de qualité et d’origine : le label Rouge (depuis 1992), et l’IGP (depuis 2012). Abattu avant 45 jours, ce qui confère à la viande une tendreté et un goût unique. Seuls les agneaux nés et élevés dans le département des Pyrénées-Atlantiques au sud du gave de Pau (une partie du Pays-Basque et du Béarn), issus exclusivement de races locales (Manech Tête Rousse, Manech Tête Noire, BascoBéarnaise) peuvent prétendre à l’appellation IGP. De nombreuses autres exigences comme l’alimentation des mères, la durée du pâturage, l’interdiction des antibiotiques, le confort des animaux… entrent dans le cahier des charges de l’IGP. 600 éleveurs produisent 140 000 agneaux pouvant bénéficier du label IGP, mais faute de marché seuls 22 500 sont labelisés chaque année.

À l’approche de Pâques, la filière relance son initiative de Drive itinérant permettant de faire découvrir aux consommateurs ce produit d’exception. Tout un chacun peut commander les produits de son choix sur www.agneaudelaitdespyrenees.com et récupérer son colis soit le samedi 5 avril en 64 et 40, soit le samedi 12 avril en 33, soit se faire livrer chez soi grâce au service de livraison en Chronofresh.