FRANCE - Les Français aspirent de plus en plus à des vacances au vert

Pour combattre la routine stressante, fuir le tumulte de la ville, une actualité morose, tout en faisant attention à son budget, de plus en plus de Français choisissent aujourd’hui de se ressourcer à la campagne et d’acquérir un pied-à-terre dans un PRL. Acheter son emplacement au printemps permet d’être fin prêts pour s’évader cet été ! Un PRL, quésaco ? Les Parcs Résidentiels de Loisirs à cession de parcelle Soleiluna sont une solution foncière innovante qui permet de devenir propriétaire de son emplacement en pleine nature à un prix abordable. Libre ensuite d’y implanter l’Habitation Légère de Loisir (HLL) de son choix : mobil-homes, chalets, bungalows ou des modules plus originaux.

Soleiluna commercialise deux programmes en Nouvelle-Aquitaine :

- Herm dans les Landes : plus que 15 des 62 lots sont encore disponibles, de 200 à 487 m² répartis sur 18 000 m², à partir de 64 000 €

- Ayen en Corrèze : 79 lots, de 230 à 1570 m², répartis sur 84 000 m², à partir de 45 000 €

Les futurs acheteurs pourront visiter les parcelles et rencontrer les équipes Soleiluna lors des Journées Portes Ouvertes exceptionnelles qui auront lieu les :

- ⁠Vendredi 4 et samedi 5 avril à Herm

- ⁠Vendredi 11 et samedi 12 avril à Ayen

Les PRL, de vrais petits villages préservés, pour retrouver tranquillité et convivialité

La France compte de plus en plus de PRL : une alternative à la résidence secondaire bien plus accessible qui permet à la fois de se sentir chez soi, tout en bénéficiant tout au long de l’année d’un espace de détente et d’évasion en pleine nature pour admirer le paysage, profiter de ses proches et s’accorder le luxe de prendre le temps. Depuis la crise sanitaire, les Français ont largement adopté les weekends et vacances en pleine nature et préfèrent désormais les Habitations Légères de Loisir (HLL) à la toile de tente. Il y aurait 250 000 mobilhomes sur le territoire national et 20 000 nouveaux seraient vendus chaque année, faisant de la France le deuxième pays après les États-Unis où les vacances au grand air rencontrent un aussi vif succès.

« Nous offrons une solution économique pour acquérir un habitat de villégiature écologique qui répond aux aspirations actuelles des Français, sans impacter les terrains constructibles, et être en concurrence avec les logements vendus aux habitants ou loués à l’année. Chez Soleiluna, nous sommes avant tout des experts en immobilier de loisirs et hôtellerie de plein air, et développons des programmes PRL à cession de parcelle pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un terrain nu viabilisé, ou un terrain aménagé avec une Habitation Légère de Loisirs. Les PRL sont de vrais petits « villages » au sein d'un parc privé, sécurisé, comprenant de multiples services et installations (gardiennage, piscine, aire de jeux, boulodrome, terrain de tennis, barbecue, entretien des espaces verts…) où on se retrouve en toute convivialité. Aujourd’hui, la majorité des propriétaires d’une HLL ne sont pas propriétaires du terrain où elle est installée, ce qui implique de respecter la réglementation du camping ou du PRL Hôtelier : leurs dates d’ouverture, s’acquitter de frais de droits d'entrée, du loyer mensuel de la parcelle, des commissions sur la vente ou la location des HLL et de subir les changements de politique commerciale qui peuvent mener à l’expulsion.» explique Christophe Pradal, DG de Soleiluna.

Un écrin de verdure au cœur des Landes et de la Corrèze

La localité de Herm est idéale, au cœur de la forêt landaise, dans un véritable havre de paix ! À la fois proche d'une grande ville avec Dax, la cité thermale, et proche de l'océan à 25 km seulement. Ce projet rencontre d’ailleurs un bel engouement de la part des acheteurs puisqu’il ne reste plus que 15 lots à la vente !

Situé dans un joli parc arboré de plus de 8 hectares, le PRL d’Ayen est à 15 minutes de Brive-laGaillarde, et proche des principaux axes autoroutiers (carrefour A20/89). Une destination 100% nature entre Limousin et Périgord, le point culminant de l’Yssandonnais offrant des paysages extraordinaires qui raviront au fil des saisons, amoureux de la nature, sportifs, promeneurs ou visiteurs.

Le PRL, nouvel investissement immobilier plébiscité par les Français

L’acquisition d’une parcelle dans un Parc Résidentiel de Loisirs s’accompagne d’une myriade d’avantages. En effet, il s’agit d’un investissement sûr, garanti et sans risque. D’autant plus que la valeur du terrain augmente d’année en année. Les acheteurs peuvent donc installer leur propre HLL, ou être mis en relation avec les partenaires constructeurs de Soleiluna. Chaque emplacement dispose d’un compteur électrique individuel, d’un compteur d’eau, d’une ligne téléphonique pour Internet et du tout-à-l’égout. La gestion d’un PRL à cession de parcelles fonctionne comme une copropriété classique composée de parties communes et privatives, et est assurée dans le cadre d’un règlement et/ou d’un cahier des charges par une Association Syndicale Libre (ASL regroupant tous les propriétaires) pouvant faire appel à un syndic professionnel. Côté charges de copropriétés, les frais varient selon le programme et incluent l’entretien des espaces verts, des parkings, des infrastructures communes, soit environ un peu moins de 100 euros par mois.

« En acquérant une parcelle dans l’un de nos PRL Soleiluna, vous êtes pleinement propriétaire de votre parcelle de terrain, par acte notarié, ce qui vous permet de conserver la maîtrise totale de votre investissement, 365 jours par an. Vous pouvez aussi le louer pour apporter des compléments de revenus, et rentabiliser votre investissement. Pour cela, nous avons mis également en place un service clé en main de conciergerie. Éligible aux avantages Location Meublée Non Professionnelle/Location Meublée Professionnelle, il bénéficie d’une fiscalité allégée et en outre d'une exonération partielle de la taxe foncière et d'habitation. » complète Christophe Pradal, DG de Soleiluna.

« Papa célibataire vivant en Bretagne, je recherchais un bien immobilier pour recevoir mes enfants durant les vacances scolaires. Vu les prix élevés de l'immobilier sur la côte basque, l'achat du terrain avec la mise en place d'un chalet dans un PRL était le meilleur compromis pour moi. Je peux profiter avec mes filles d'un cadre magnifique, de la piscine et de nombreuses activités environnantes sans risquer d’être expulsé ni d’être contraint par de nouvelles modalités financières. Cet achat est également un bon investissement car peu imposable et de faibles charges, il me permet aussi de gagner un peu d'argent en le mettant en location quand je n’y suis pas. » Philippe L. – propriétaire d’une parcelle dans le PRL Soleiluna de Herm