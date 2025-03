BASSIN DE THAU - Domaine Tarbouriech : Un laboratoire d'excellence où l'ostréiculture épouse le prestige

Le Domaine Tarbouriech : Une saga familiale au service du prestige Marseillanais

Niché en bordure de l'étang de Thau, face à Sète, le Domaine Tarbouriech est bien plus qu’un simple lieu de villégiature. C’est une histoire familiale, une passion pour l’ostréiculture et un rêve architectural qui ont donné naissance à un domaine d’exception en 2018. Un lieu unique qui allie luxe, bien-être et gastronomie, tout en contribuant au dynamisme régional et au rayonnement de Marseillan.

Une saga familiale ancrée dans l’ostréiculture depuis 1962

L’histoire de la famille Tarbouriech commence en 1962, lorsque Pierre et Arlette les parents de Florent Tarbouriech créent une petite entreprise ostréicole. En 1986, Florent, passionné par ce métier, reprend les rênes de l’entreprise familiale et fonde Médithaut trois ans plus tard. En 1989, une société ambitieuse née avec pour l’objectif de développer l’ostréiculture dans la lagune de Thau et la mytiliculture en mer ouverte. Aujourd’hui, Médithau est devenue un leader national dans le secteur de la conchyliculture, produisant et commercialisant plus de 5 000 tonnes de coquillages par an avec prés de 50 salariés. La qualité, l’innovation et le développement durable sont au cœur de la philosophie de l’entreprise devenue acteur économique majeur et fleuron touristique pour la commune de Marseillan.

Les Huîtres roses : Une spécialité unique

La famille Tarbouriech est également connue pour une spécialité unique : Les huîtres roses. Ces huîtres doivent leur qualité exceptionnelle à une méthode d’élevage innovante et brevetée, appelée Marée Solaire. Inspirée des marées naturelles, cette technique utilise des panneaux solaires pour soulever les huîtres hors de l’eau à intervalles réguliers, reproduisant ainsi les conditions naturelles des marées. Cette méthode permet de garantir une densité d’élevage optimale et une qualité d’eau irréprochable. Les huîtres sont ensuite affinées dans des bassins de purification avant d’être expédiées dans les 24 à 48 heures suivant leur sortie de l’eau, assurant une fraîcheur et une qualité incomparables.

Un Domaine d'Exception voit el jour en 2018

Reconnue pour son expertise dans l’ostréiculture, la famille Tarbouriech a également su transformer une propriété mitoyenne abandonnée des bords du lagon de Thau en un joyau du patrimoine local. Florent Tarbouriech, passionné de construction a mené des travaux titanesques durant deux ans pour redonner vie à ce domaine. Avec l’aide de son épouse Sabine et de leurs enfants, Romain et Florie, la famille a créé un espace qui allie tradition et modernité. Carla la cadette poursuit ses études aux États-Unis et devrait, à terme, rejoindre le domainepour perpétuer la tradition familiale et l’engagement envers l’excellence.

Sabine Tarbouriech raconte avec fierté cette aventure : "On a acheté ce domaine parce alors que Marseillan était en carence de leiu de villégiature hoteliére. Aujourd’hui, nous avons 15 hébergements, un spa, un restaurant, et même une salle de séminaire." Leur fils Romain s’occupe de la production d’huîtres et de moules, tandis que Florie gère les pôles hoteliers et restaurations du domaine ainsi que les comptoirs de dégustation Saint-Barth et Saint-Pierre.

Un domaine prestigieux au service du bien-être

Le Domaine Tarbouriech ne se contente pas d’offrir des hébergements de luxe. Il propose également une expérience de bien-être unique avec son spa de 300 mètres carrés, Ostrealia équipé d’un sauna, d’un hammam, d’une douche sensorielle et d’un jacuzzi extérieur.

Nathalie Faucon, responsable du spa vous y acceuille : "Nous proposons des massages et des soins de flottaison dans un lit à eau, une expérience très particulière et relaxante." Le spa est ouvert toute l’année, avec une courte pause en janvier pour maintenance.

Le restaurant La Folie, dirigé par Sabine, offre une cuisine bistronomique de qualité, mettant en avant les produits locaux, notamment les huîtres et les moules du domaine. En été, les clients peuvent profiter d’un service au pool House, près de la piscine chauffée, avec des menus spéciaux et une ambiance détendue.

Une boutique d'exception et même une braderie inédite cette année

En plus de ses hébergements et de ses services de bien-être, le Domaine Tarbouriech propose une boutique intégrée au spa. Nathalie Faucon y propose cette année une braderie d’hiver inédite : "Du 22 mars au 30 avril, nous proposons toute la collection d’hiver à moins de 50%, ainsi que quelques pièces d’été à moitié prix." Cette braderie est une occasion unique pour les amateurs de mode de découvrir des pièces exclusives à des tarifs attractifs.

Un domaine qui sert le renom d'une destination prémium : Marseillan

Le Domaine Tarbouriech n’est pas seulement un lieu de prestige pour ses clients. Il contribue également au développement économique et touristique de Marseillan. En offrant des emplois locaux et en attirant des visiteurs du monde entier, la famille Tarbouriech fait partie des entrepreneurs qui portent en étendard les valeurs de leur commune et de la région Occitanie.

Que ce soit pour un séjour de détente, une dégustation d’huîtres ou une séance de shopping, le Domaine Tarbouriech promet une expérience inoubliable.

Informations Pratiques :

Braderie d’hiver : Du 22 mars au 30 avril 2024, boutique du Domaine Tarbouriech.

Spa : Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Restaurant La Folie : Service midi et soir, avec option Pool House en été.

Le Domaine Tarbouriech, une pépite à découvrir absolument !



Chemin de Villemarin

34340 Marseillan – FRANCE

+33(0)4 48 14 00 30

contact@domaine-tarbouriech.fr