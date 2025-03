Haute-Garonne - 18-35 ans : une nouvelle vision de l'engagement professionnel et de l'attractivité des entreprises

Dans un contexte où les entreprises font face à de nouveaux défis pour attirer et engager la jeune génération, le COMEX40 du MEDEF Haute-Garonne, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, dévoile les résultats d'une enquête inédite menée auprès de 1 200 étudiants du département. Cette étude, portée par ESCadrille Toulouse Junior Conseil, la junior entreprise de TBS Education, révèle des attentes précises et des leviers concrets pour répondre aux aspirations des jeunes talents.

UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES DE HAUTE-GARONNE

Stéphane Carcenac, Président du COMEX40 du MEDEF Haute-Garonne, souligne l’importance de cette démarche : « L'objectif était d'identifier les leviers d'attractivité et d'engagement pour aider les entreprises de la Haute-Garonne à s'adapter aux attentes des jeunes talents. Comprendre leurs aspirations est essentiel pour réduire le fossé entre leurs attentes et la réalité du monde professionnel, et ainsi bâtir des entreprises plus attractives et engagées. » Les résultats de l'étude sont clairs : les jeunes considèrent le travail non seulement comme une source de revenus, mais aussi comme un vecteur d'épanouissement personnel. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle se révèle être un critère essentiel pour cette génération. « Cette enquête est une boussole pour nos entreprises ! Elle va leur permettre d'adapter leur organisation. » poursuit Stéphane Carcenac.

LA MÉTHODOLOGIE

L'enquête menée par ESCadrille Toulouse Junior Conseil s'est appuyée sur une méthodologie rigoureuse combinant des approches quantitatives et qualitatives. Elle a été lancée en avril 2023. Un questionnaire a été diffusé auprès de 1 200 étudiants âgés de 18-35 ans issus de diverses formations pour recueillir leurs attentes vis-à-vis des entreprises. Les résultats ont ensuite été approfondis par des entretiens semi-directifs de 45 minutes avec plus de 40 étudiants, permettant une analyse détaillée des verbatims. Afin d'enrichir la compréhension des dynamiques observées, des Focus Groups ont été organisés, offrant des espaces de discussion pléniers impliquant étudiants et chefs d'entreprise. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse approfondie, donnant lieu à la production d’un livrable.

LES RÉSULTATS CLÉS DE L’ENQUÊTE

Les résultats montrent que la jeune génération accorde une importance primordiale au sens donné au travail, à l’impact positif de leur activité et à l'alignement des valeurs de l'entreprise sur des enjeux environnementaux et sociétaux. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle émerge comme une priorité. Les étudiants interrogés mettent également en avant des critères clés tels que la reconnaissance, la montée en compétences, la flexibilité et une ambiance de travail bienveillante.

Les jeunes veulent un travail qui a du sens 70% déclarent que l’impact positif de leur travail est un critère déterminant. Ils veulent contribuer à une mission plus grande que la simple rentabilité.

• L’équilibre vie pro/vie perso est essentiel 47% des jeunes considèrent la flexibilité des horaires et le télétravail comme un critère clé. La recherche d’un meilleur équilibre devient un facteur de motivation fort.

• La reconnaissance et l’évolution professionnelle comptent énormément 65% attendent de leur entreprise une valorisation de leurs efforts et une perspective d’évolution claire. Un jeune sur deux se dit prêt à quitter une entreprise qui ne répondrait pas à ces attentes.

• Les valeurs de l’entreprise influencent leurs choix 62% privilégient une entreprise dont les valeurs correspondent aux leurs. L’engagement sociétal et environnemental devient un critère clé.

DES RECOMMANDATIONS POUR LES ENTREPRISES

Cette étude fournit des recommandations stratégiques pour les employeurs souhaitant attirer et fidéliser les jeunes talents : ® Redonner du sens au travail en expliquant clairement la mission et l’impact de chaque poste.

Proposer plus de flexibilité pour s’adapter aux attentes des nouvelles générations.

Valoriser et reconnaître les efforts des collaborateurs avec des perspectives d’évolution claires.

Aligner les valeurs de l’entreprise avec celles des jeunes talents pour attirer et fidéliser.

« Cette enquête met en lumière l'urgence pour les employeurs d'adopter une approche plus humaine et inclusive pour attirer et fidéliser cette génération. Elle offre des clés précieuses pour mieux comprendre les jeunes générations et mieux adapter les pratiques managériales à leurs attentes. » déclare Pierre-Olivier Nau, Président du Medef Haute-Garonne, avant de poursuivre : « J’invite l'ensemble des entreprises du territoire à découvrir les résultats détaillés de l'étude pour s'inspirer des bonnes pratiques identifiées et favoriser une dynamique vertueuse au sein de leurs équipes ».

« Entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'attache à comprendre les enjeux sociétaux pour identifier les réflexions et actions à mener. La question des jeunes générations qui arrivent sur le marché de l'emploi est d'autant plus intéressante qu'ils expriment de nouveaux besoins comme celui d'une meilleure articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Aujourd'hui, l’entreprise est considérée comme un lieu et un acteur de la santé physique et mentale des salariés. Ils sont en quête de sens, et veulent que les transformations sociétales passent aussi la porte de leur lieu de travail. Nous ne sommes pas surpris par ces enseignements car Harmonie Mutuelle emploie 20 jeunes en alternance en Occitanie, et l'âge moyen de nos recrues est de 32 ans. En tant qu'employeur, nous avons mis en place un solide parcours de formation et d'intégration avec du mentorat pour les accompagner. Les résultats de cet observatoire nous permettent de dresser un état des lieux, d’envisager des axes de progrès et d’identifier des éléments sur lesquels les entreprises peuvent capitaliser et de quelle façon nous pouvons aussi y contribuer et les accompagner. À l’heure où personne ne peut plus ignorer que les évolutions de la société ont un impact direct ou indirect sur la santé (modifications diététiques, changements environnementaux, conditions de travail ou d’habitat, etc.), notre volonté est de protéger et valoriser le capital humain des 9500 entreprises clientes en Occitanie. En outre, cette démarche est en parfaite adéquation avec notre raison d’être : ”Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs” et illustre l’une des ambitions que nous nous sommes fixées dans le cadre du mouvement que nous venons de lancer : l’Éco-santé, en encourageant le recours à des solutions à impact positif sur la santé et l’environnement. C’est la conviction que la santé est un bien commun dont nous devons prendre soin, à l'échelle individuelle et collective, pour la rendre durable. Les jeunes doivent être sensibilisés dès que possible à prendre de bonnes habitudes pour préserver leur capital santé. Harmonie Mutuelle a mis en place une véritable démarche partenariale pour aider ses entreprisesclientes à conjuguer performance économique et performance sociale. Pour nous, l'humain sera toujours le levier de réussite le plus fort et le plus fragile de l'entreprise. Forts de notre réseau de partenaires et de notre connaissance du terrain, nous accompagnons les entreprises pour faire de leur capital humain un capital de réussite avec des actions axées sur des solutions de prévention, de prévoyance collective et individuelle mais aussi de l'assistance et de l'épargne-salariale. Ces solutions conjuguées avec la volonté des entreprises et de leurs dirigeants sont des plus qui développeront l'engagement des salariés. » explique Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

Pour Titouan Billy, Président d’ESCadrille Toulouse Junior Conseil : « Cette étude vise à aider les entreprises à attirer les jeunes talents tout en les accompagnant dans leur adaptation aux nouvelles attentes générationnelles. Si la rémunération demeure un critère central, elle ne suffit plus : les jeunes recherchent avant tout du sens, un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et une entreprise alignée avec leurs valeurs. Chez ESCadrille, nous nous engageons à décrypter ces évolutions et à fournir aux entreprises des leviers concrets pour comprendre, attirer et fidéliser ces nouvelles générations. »