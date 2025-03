Toulouse - Une démarche expérimentale de valorisation des matériaux

La journée mondiale du recyclage aura lieu le mardi 18 mars 2025. Des acteurs locaux s’organisent et proposent des solutions comme cet exemple de valorisation des matériaux qui a eu lieu dans le cadre de la déconstruction de la résidence Gluck du Groupe des Chalets, située quartier de la Reynerie à Toulouse. PATRIMOINE SA Languedocienne et le Groupe des Chalets ont signé une convention de cession de 688 radiateurs de réemploi. Ainsi, ces radiateurs ont été déposés proprement par l’entreprise de démolition Avenir Déconstruction et ont été reconditionnés et reposés par l’entreprise SMECSO pour un montant de 200 000 € HT dans la résidence voisine, également appelée GLUCK, gérée par PATRIMOINE SA Languedocienne, située cheminement Louis Auriacombe. Après une étude de faisabilité, PATRIMOINE a également décidé de créer une boucle de réemploi concernant 150 menuiseries environ sur le même immeuble. Le chantier de dépose a lieu actuellement, et la repose aura lieu à compter du mois de mai dans la résidence Gluck située rue Auriacombe, dès que les menuiseries auront été nettoyées.

Une démarche inédite entre les deux acteurs de l’habitat social via le Projet Life Waste2Build accompagnée par le programme Life de l’Union Européenne (2021/2026) et porté par Toulouse Métropole qui en coordonne les actions. Son but ? Favoriser l’économie circulaire à l’échelle locale et le réemploi des matériaux.

Autre chantier référence de réemploi : PATRIMOINE SA Languedocienne finalise la déconstruction sélective d’une partie du bâtiment F de sa résidence TABAR à Toulouse, avant d’entamer celle des bâtiments G et D en suivant. La réhabilitation des portions restantes du bâtiment F, représentant 60 logements, est prévue dès ce printemps.

Une seconde vie pour les matériaux

En France, le secteur du BTP produit à lui seul 60% de la globalité des déchets (source ADEME-2019), le projet Life Waste2Build vise à optimiser les ressources et valoriser les déchets issus du BTP. Ce dispositif d’économie circulaire prévoit notamment un objectif de 85 % de valorisation des matériaux non pollués, audelà des exigences légales (70 %). « Aujourd’hui, on ne parle plus de démolition mais de déconstruction sélective, avec la mise en œuvre de filières dédiées. Il y a clairement un consensus sur la nécessité de construire bas carbone et sur le fait que le réemploi des matériaux représente un levier concret. Donner une seconde vie aux matériaux dans une logique d’économie circulaire doit devenir un réflexe afin de décarboner l’acte de construire. PATRIMOINE SA est signataire de la charte d’engagement « Économie Circulaire dans le Bâtiment – Life Waste2Build » de Toulouse Métropole. C’est dans ce cadre que nous avons mené le chantier GLUCK PATRIMOINE qui était un chantier récepteur d’une partie des matériaux issus de la déconstruction sélective du Gluck Chalets mais aussi le projet TABAR, chantier émetteur de matériaux. Ce sont ainsi 14,9 tonnes qui ont pu être revalorisées grâce à la mise en relation permise via la plateforme numérique Life Waste2Build : des panneaux de bois, fenêtres PVC, garde-corps, marches escales granito, baignoires, barreaudage anti-intrusion, boîtes aux lettres, portes palières… » Valérie GUIRAUD, Directrice des Grands Projets Environnementaux et Politique de la Ville – PATRIMOINE SA

« Dans le cadre du chantier de déconstruction sélective de l’immeuble Gluck, nous nous sommes mobilisés pour aller nettement plus loin que les objectifs de la charte Life Waste2Build pour atteindre 97,5 % de valorisation par recyclage, réemploi ou réutilisation : radiateurs, fenêtres et certains éléments de serrurerie 7500 tonnes de béton seront également réutilisées (30 % en construction, 70 % en enrobé). Cette dynamique de réemploi a également une vocation pédagogique au bénéfice de futurs professionnels de la construction : un ascenseur de l’immeuble Gluck vient compléter les équipements du Lycée des Métiers Roland Garros de Toulouse pour ses cursus dans les domaines de la maintenance des installations automatisées. D’autres matériaux sont en cours de recherche par le Groupe des Chalets de « chantiers d’accueil de 2nde vie » notamment pour des menuiseries alu, des grilles et colonnes sèches. » Pauline DUSSOL, Directrice Maintenance et Valorisation du Patrimoine – Groupe des Chalets

« Des portes d’entrées, portes de hall, baies vitrées, faux-plafonds extraits lors de la déconstruction de Gluck ont été récupérés par Toulouse Métropole Habitat. Ces matériaux aux dimensions aujourd’hui atypiques ne sont plus fabriqués. Ils nous ont permis de rénover 8 logements de la résidence Petit d’Indy détruits lors d’un incendie. Un petit stock a également été constitué. Pour notre office, également signataire de la charte d’engagement « Économie Circulaire dans le bâtiment – Life Waste2Build » de la métropole et engagé dans une démarche RSE, ce dispositif représente un échange gagnant-gagnant qui répond à des exigences environnementales, solidaires, économiques et grandement facilité par le catalogue en ligne des matériaux disponibles. Le réemploi concerne également le béton des bâtiments démolis. Lors de la déconstruction de Grand d’Indy, 90% du béton soit 25 000 tonnes, seront valorisées. Une grande partie concassée dans des usines à Portet et Roques-sur-Garonne retournera sur site pour remblayer l’espace laissé par le retrait des fondations. Une plus petite partie concassée plus finement servira à la finition de la plateforme. Certaines fondations seront conservées en l'état et serviront de blocs pour sécuriser l'emprise du site (en remplacement d'achat de roche anti-stationnement). » Bertrand Serp, Président - Toulouse Métropole Habitat

Une plateforme numérique du réemploi portée par TOULOUSE MÉTROPOLE recense à la fois les besoins et les offres de matériaux issus de déconstruction à l’échelle de l’Occitanie. Ces matériaux peuvent être cédés ou vendus pour des projets de construction ou réhabilitation comportant des objectifs de fourniture en produits de réemploi : https://plateforme-lifewaste2build.com/ C’est ainsi qu’ont été identifiés les radiateurs à eau, dont le Groupe des Chalets a fait don suite à la déconstruction sélective de Gluck, formant ainsi une boucle vertueuse. L’entreprise spécialisée en chauffage, climatisation, énergies traditionnelles, renouvelables et installations sanitaires SMECSO les a reconditionnés (= récurés et désemboués), et a commencé à les installer dans une partie de la résidence Gluck de PATRIMOINE, située rue Auriacombe qui comprend 113 logements.

« Le Projet Life Waste2Build est un dispositif partenarial innovant d’optimisation des ressources et valorisation des déchets du BTP répondant aux enjeux de conformité juridique et de relance économique du territoire, à travers une harmonisation et une mutualisation des pratiques de la commande publique. Ce programme est actuellement financé à 55% par l'Europe afin de massifier les impacts sur l'ensemble de la Métropole toulousaine : projet Life Waste2Build porté par Toulouse Métropole, et 6 partenaires dont SYNETHIC en coordinateur technique. La loi de Transition Énergétique Pour la Croissance Verte affiche des objectifs ambitieux avec notamment 70% des déchets du secteur BTP qui doivent être valorisés. La construction devra aussi recourir à des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. En termes de résultats à terme ce seront 85% des déchets du BTP qui seront revalorisés sur la métropole toulousaine, 80% des marchés publics de la métropole qui intègrent un critère d’économie circulaire, 60% des entreprises répondant aux marchés publics sensibilisées à ces enjeux, et 360 équivalents temps plein/an créés à partir de 2026. » Jean-Baptiste ORTEGA, co-fondateur de SYNETHIC

« Après la déconstruction du Parc des Expositions qui avait permis un taux de valorisation "matière" supérieur à 98%, Toulouse Métropole a souhaité aller plus loin et a mobilisé un consortium d’acteurs pour porter ce dispositif innovant d’optimisation des ressources et des déchets du BTP mettant en relation, les ressources issues principalement de déconstructions et leur réemploi dans le cadre de chantiers de construction, rénovation et aménagement d’espaces publics. Six ans après le lancement de Life Waste2Build, les résultats sont là : 58 chantiers engagés, 350 millions d’euros de travaux concernés, 33 maîtres d’ouvrages ayant contractualisé, 11 opérations privées, 49 opérations publiques, 20 projets de construction, 23 démolitions, 9 rénovations, 6 opérations d’aménagement, et déjà un impact sur 6 493 tonnes de matériaux dont 6 341 tonnes de matériaux recyclés et 156 tonnes de matériaux réemployés ! Autant de résultats qui marquent une dynamique encourageante chez tous les acteurs de la filière que nous continuerons à soutenir. » Vincent Terrail-Novès, 1er Vice-président de Toulouse Métropole, en charge de l’économie circulaire, de la propreté et des déchets

ZOOM sur TABAR, un ambitieux projet de renouvellement urbain au cœur d’un quartier en cours de transformation

Au total, ce sont 170 logements répartis sur 4 bâtiments qui sont concernés par ce chantier de « déconstruction » et non pas simplement « démolis ». Car, contrairement à la démolition, la déconstruction désigne une destruction sélective des éléments bâtis, en vue de recycler ou réutiliser tout ou partie des matériaux. Véritable projet pilote d’une démarche d’économie circulaire, le projet de renouvellement urbain sur la résidence Tabar représente à ce jour une économie de 14,9 tonnes de déchets évités et 40,5 tonnes de carbone évité.

La démarche initiée à Tabar est doublement bénéfique, d’une part le cycle de fin de vie des matériaux est prolongé, réduisant ainsi la quantité de déchets ; et d’autre part, la pollution liée à la production de nouveaux matériaux est évitée. Après avoir réalisé un diagnostic des ressources des matériaux issus des bâtiments à démolir avec l’Assistant à Maîtrise d'Ouvrage Ambiente, (bureau d'études techniques spécialisé en maîtrise d'œuvre démolition), plusieurs filières de réemploi ont été identifiées pour les matériaux suivants : panneaux de bois haute densité, fenêtre PVC, marches en granito, baignoires sabot, portes palières, arceaux, boîtes aux lettres et panneaux de signalisation.

« Concernant TABAR, nous avons fait le choix d’un projet d’économie circulaire basé sur la déconstruction des bâtiments, notamment grâce aux fonds de l’appel à projets « Économie circulaire dans le BTP en Occitanie » lancé par l’ADEME et la Région Occitanie dont nous avons été lauréat. PATRIMOINE a favorisé le réemploi de certains de ces matériaux directement au sein même de la résidence TABAR par le don de boîtes aux lettres à la copropriété et la construction de mobilier urbain issu de matériaux de réemploi dans le cadre d’atelier participatifs animé par des associations AMAE et e-Graine. Les autres matériaux issus de la déconstruction ont fait l’objet de don et/ou revente auprès des acteurs de l’économie circulaire, des associations, ou encore des particuliers, toujours dans une optique de réemploi ou de transformation. » Valérie Guiraud, Directrice des Grands Projets Environnementaux et Politique de la Ville de PATRIMOINE

La démolition partielle du bâtiment F a eu lieu fin 2024. Les portions restantes du bâtiment F vont être réhabilitées à partir du printemps. 60 logements bénéficieront ainsi d’une meilleure isolation globale grâce à l’installation d’une nouvelle isolation thermique renforcée des façades, le remplacement et l’isolation des toitures, la mise en place de nouvelles persiennes, le remplacement des doubles fenêtres, et l’isolation des planchers sous les logements en rezde-chaussée. Les chaudières seront également remplacées et un système de VMC sera installé pour plus de confort dans les logements, dont les installations électriques seront aussi contrôlées et améliorées si besoin. Ces travaux permettent ainsi une meilleure maîtrise de la consommation en énergie pour les locataires.