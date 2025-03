FRANCE - Une campagne Femmes & Cancer du Poumon pour démystifier les idées reçues

AstraZeneca et un comité scientifique composé de pneumologues et de quatre associations de patients (ALK+ROS1 France Cancer Poumon, APOP Foch, De L'Air ! et Mon Réseau Cancer du Poumon) lancent une campagne nationale d’information et de sensibilisation mettant en avant des patientes ambassadrices touchées par le cancer du poumon, alors qu'elles ne pensaient pas être concernées par cette maladie.

LA CAMPAGNE : MIEUX CONNAITRE LE CANCER DU POUMON À TRAVERS L'HISTOIRE DE PATIENTES AMBASSADRICES

Cette campagne repose sur les témoignages d'Isabelle, Magali et Adeline, trois femmes confrontées au cancer du poumon.

Elles partagent leur parcours et leur expérience afin de changer l’image du cancer du poumon chez les femmes, qu’elles soient fumeuses ou non, et promouvoir une prise en charge précoce, essentielle pour améliorer les chances de guérison (1).

Pour toucher les femmes, cette campagne sera relayée par la presse féminine (magazines Elle, Marie Claire, Femme Actuelle et Mme Figaro) ainsi que sur des sites de médias grand public santé et féminins.

« Il était nécessaire de mettre en lumière ces femmes dont le diagnostic de cancer du poumon est retardé par des stéréotypes et des idées reçues. Chez les femmes, comme chez les hommes, le cancer du poumon doit être envisagé devant des symptômes évocateurs : toux persistante, modification de la voix, fatigue prolongée, perte de poids, difficulté à respirer. » Valérie Montagny, Fondatrice et Présidente de l’Association ALK + ROS1 France Cancer Poumon et Jérome Rivkine, Président de l’association APOP Foch

LE CANCER DU POUMON EN HAUSSE CHEZ LES FEMMES : UN CONSTAT ALARMANT

En progression continue depuis le début des années 90, le cancer du poumon est le 3e cancer le plus fréquent chez les femmes en France (19 339 cas estimés en 2023) et le 2e plus meurtrier (9 900 décès estimés en 2021) (2).

« Le cancer du poumon est en constante augmentation chez les femmes(3), il est urgent de considérer cette problématique de santé publique et de favoriser une prise en charge précoce et adaptée des femmes. » Dr Cecilia Nocent, Dr Anne Prudhomme et Pr Chantal Raherison, Pneumologues.

Les femmes sont de plus en plus touchées par cette maladie (2), qu’elles soient fumeuses ou non :

Le cancer du poumon est attribuable au tabac dans 80% des cas (2).

Or, les femmes sont plus sensibles au tabagisme, qu’il soit actif ou passif, et ont davantage de risque de développer un cancer du poumon lorsqu’elles sont exposées au tabac (3,4).

Plusieurs pistes pourraient permettre d’expliquer cette sensibilité, parmi lesquelles l’influence hormonale des œstrogènes (3).

« Dans l’imaginaire collectif, les femmes ne peuvent pas être touchées par le cancer du poumon. Cette campagne joue un rôle clé pour changer l’image de la maladie auprès du grand public et des professionnels de santé et faire disparaître les idées reçues sur les personnes atteintes d’un cancer du poumon. » Laure Guéroult-Accolas, Fondatrice et Directrice Générale de Patients en réseau / Mon réseau cancer du poumon et Jean-Pierre Lassaigne, Président de l’association De l’Air

Des stigmates persistants qui peuvent retarder le diagnostic : La consommation de tabac n’est pas le seul facteur favorisant le cancer du poumon. Pour les patients aux profils moins fréquents, le délai entre l’apparition du cancer et son diagnostic peut être rallongé (5). Les femmes sont particulièrement concernées par cette situation, puisque la proportion de non-fumeurs parmi les patients atteints d’un cancer du poumon est 4 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes (24,4 vs 6,3 %, respectivement) représentant 1 patiente sur 4 (3).

« Le cancer du poumon est en passe de devenir la première cause de décès par cancer chez les femmes en France. Il est crucial de changer son image en faisant témoigner des patientes, pour briser les tabous et encourager le diagnostic le plus tôt possible. » Pr Julien Mazières et Dr Annaig Ozier, Pneumologues

UNE PRISE DE PAROLE CO-CONSTRUITE AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU PARCOURS DE SOINS

Cette campagne a été co-construite avec un comité scientifique composé de quatre associations de patients impliquées dans l'accompagnement des patients atteints de cancer du poumon : ALK+ROS1 France Cancer Poumon, APOP Foch, De L’Air ! et Mon Réseau Cancer du Poumon ; et de pneumologues : Pr Chantal Raherison, Dr Cécilia Nocent, Dr Anne Prudhomme, Dr Annaig Ozier et Pr Julien Mazières.

« AstraZeneca s’engage aux côtés des associations de patients et des professionnels de santé pour co-construire cette campagne de sensibilisation essentielle, afin d’informer les femmes sur cet enjeu de santé publique. Ensemble, nous unissons nos forces pour éliminer le cancer du poumon comme cause de décès. » Dr Matteo Giaj Levra, Directeur médical oncologie thoracique, AstraZeneca France

1. INCa : https://www.cancer.fr/catalogue-des-publications/cancer-du-poumon-bilan-initial-recommandation-argumentees 2. Panorama des cancers en France – Édition 2024. 3. Debieuvre D et al. Lung cancer trends and tumor characteristic changes over 20 years (2000-2020): Results of three French consecutive nationwide prospective cohorts’ studies. Lancet Reg Health Eur. 2022;22:100492. 4. Rodriguez-Lara V. and Avila-Costa MR. An Overview of Lung Cancer in Women and the Impact of Estrogen in Lung Carcinogenesis and Lung Cancer Treatment. Front Med (Lausanne). 2021 May 17;8:600121. 5. Candal-Pedreira C et al. Analysis of Diagnostic Delay and its Impact on Lung Cancer Survival: Results From the Spanish Thoracic Tumor Registry. Arch Bronconeumol. 2024 Oct:60 Suppl 2:S38-S45