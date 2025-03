Toulouse - Rencontres Easy Access : près de 1500 logements en accession abordable à Toulouse et ses alentours

Environ 20% moins cher que le marché privé : c’est la promesse qui attend les futurs acquéreurs à la recherche d’un bien immobilier à Toulouse et ses proches environs. Ils ont rendez-vous avec 10 professionnels de l’immobilier abordable à l’occasion des Rencontres Easy Access qui se tiendront les samedi 5 et dimanche 6 avril prochains, de 10h00 à 18h00 à La Cabane, située au 10, place de la Charte des Libertés Communales à Toulouse, près des Halles de la Cartoucherie.

Lors de ces 2 journées exclusives, près de 1500 biens immobiliers, neufs et anciens, seront proposés à la vente notamment dans ces communes très prisées de l’aire toulousaine : Baziège, Fenouillet, Frouzins, Launaguet, Muret, Pibrac, Ramonville Saint-Agne, Seilh, Toulouse et L’Union, ainsi que dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Un rendez-vous inédit et gratuit qui ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de l’accession à la propriété et la fluidification des parcours résidentiels des ménages avec des offres exclusives dès 117 000 € pour un T2 de 46 m² situé au coeur de Toulouse !

Les Rencontres Easy Access, proposer à l’achat des logements à prix accessible

Devenue 3ème ville de France, Toulouse attire 15 000 nouveaux habitants chaque année. Une attractivité qui a des conséquences sur le marché immobilier, déjà impacté par les réglementations, les hausses de prix des coûts de la construction et de fait celle des prix de vente, la hausse des taux d’intérêt, la fin du dispositif Pinel. Alors que l’idée d’acquérir un bien immobilier dans la ville rose et dans les communes alentour semble hors de portée pour beaucoup de personnes, notamment pour les primo-accédants, il est toutefois possible de devenir propriétaire à moindre coût.

Comment ? Grâce à 4 dispositifs proposés par les acteurs de l’accession abordable, encore méconnus, pour faciliter l’accès à la propriété. Or, ils permettent aux acheteurs de bénéficier d’avantages indéniables comme par exemple un prêt à taux zéro, l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans, une réduction sur la TVA et les frais de notaire, ou encore des frais d’agence offerts. 80 % des Français sont éligibles à ces dispositifs, et ne le savent pas toujours :

Le PSLA : Prêt Social Location-Accession permet de devenir propriétaire progressivement en louant d'abord son logement avant de l'acheter, avec des avantages fiscaux et financiers.

La VEFA : Vente en État Futur d'Achèvement permet d'acheter un logement neuf sur plan, avec des paiements échelonnés jusqu'à sa livraison.

Le BRS : Bail Réel Solidaire permet d’acheter un logement à prix réduit en restant locataire du terrain, grâce à un organisme foncier solidaire.

Dans l’ancien : il est possible d’acheter un bien construit ou acquis par un bailleur depuis au moins dix ans, pour de la résidence principale ou de l’investissement locatif. Ces biens répondent à des normes strictes d'habitabilité et de performance énergétique fixées par décret.

Alors que le marché immobilier semble s’inscrire dans une dynamique de reprise prudente, les conditions d’emprunt plus favorables et la stabilisation des prix observées en ce début d’année constituent des conditions propices pour les acheteurs. C’est pourquoi, des acteurs majeurs du logement en région toulousaine se mobilisent durant ces 2 journées inédites afin de rendre l’accession abordable plus claire, plus accessible et plus fluide. Les visiteurs pourront ainsi échanger avec les équipes d’Altéal, Groupe des Chalets, Le COL, PATRIMOINE SA Languedocienne et sa filiale la Coopérative d'Habitations, Pierre Passion, Toulouse Métropole Habitat, OFS STON, Notre Maison - Groupe Valophis, et ZELIDOM Groupe Promologis.

Cette première édition des Rencontres Easy Access est placée sous l’égide d’Habitat Social en Occitanie, organisation professionnelle qui met en oeuvre des politiques de l'habitat et de la ville au niveau territorial. Les porteurs de projet pourront aussi rencontrer les équipes de l’aménageur Oppidea Europolia qui présenteront les quartiers tendance et les projets à venir dans la métropole toulousaine. Ils pourront également faire le point sur leur capacité d'emprunt, et échanger avec des conseillers financiers d'Action Logement.

"Face à un marché immobilier de plus en plus instable, cela faisait plusieurs années que nous cherchions à acheter un logement. C’est un soulagement d’avoir trouvé notre cocon grâce au dispositif PSLA qui nous permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro. Nous avons été accompagnés par une conseillère tout au long de la procédure de vente, qui a été réactive et de bons conseils. Nous payons aujourd’hui moins cher en tant que propriétaire que locataire, avec une superficie plus grande ! Nous ne jetterons plus un loyer par les fenêtres tous les mois, et pourrons laisser quelque chose à nos enfants. Il ne faut pas hésiter à se lancer !", expliquent Laurence et Nicolas, qui ont acheté il y a six mois leur premier appartement : un quatre pièces situé à Toulouse.