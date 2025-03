Pyrénées-Orientales - Marqueurs programmatiques LFI : pour des communes laboratoires de la bifurcation écologique

La France Insoumise a adopté à l’occasion de son Assemblée représentative du 14 décembre dernier un texte d’orientation stratégique. Dans celui-ci, des marqueurs programmatiques fixent les garanties pour procéder à des nécessaires ruptures dans le cadre des compétences municipales. Dans le domaine de l’écologie, ces marqueurs programmatiques permettent de contribuer à la bifurcation écologique.

Il s’agira d’instaurer la règle verte communale, visant à ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut régénérer. Ce principe prend une résonance particulière dans les Pyrénées-Orientales en termes de gestion de l’eau. Nous nous opposerons aux activités polluantes et écocides, ainsi qu’aux grands projets inutiles. Il est temps de mettre fin à l’artificialisation galopante des terres agricoles et des espaces naturels. Nous organiserons la conversion de tous les repas des cantines scolaires en bio et en produits locaux, en s’appuyant sur la promotion d’une agriculture paysanne de proximité.

Dans l’attente de déployer des mobilités alternatives, un moratoire sera fait concernant les zones à faibles émissions (ZFE). Dans le domaine du logement, des efforts seront initiés en termes de rénovation pour parvenir à l’objectif « zéro passoire thermique ».

La France Insoumise se fixe pour objetif de promouvoir dans les communes du département des Pyrénées-Orientales des laboratoires de l’écologie populaire.