Toulouse - SOBRA, 1er atelier dédié au réemploi de matériaux et à l'économie circulaire basé à Toulouse

42 millions de tonnes de déchets sont produites par l’industrie du bâtiment chaque année. 80 % pourraient connaître une deuxième vie mais seulement 1 % sont réutilisés1 . La décarbonation de ce secteur est un défi majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. La loi de Transition Énergétique Pour la Croissance Verte affiche des objectifs ambitieux avec notamment 70% des déchets du secteur BTP qui doivent être valorisés à horizon 2035. La construction doit aussi recourir à des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. SOBRA est une structure d'insertion qui œuvre pour développer le réemploi dans le secteur du Bâtiment. Elle vient d’ouvrir le 1er atelier de 700 m² dédié au réemploi et à la valorisation de matériaux de second œuvre au nord de Toulouse, sur un ancien site de La Poste, pour accompagner le déploiement de l’économie circulaire et la décarbonation de la construction en Occitanie.

SOBRA, précurseur du réemploi des matériaux…

Créée en 2023, SOBRA anime et participe à la communauté des acteurs du réemploi et de l’économie circulaire dans le bâtiment de la région toulousaine. Encore embryonnaire, la filière se structure dans un écosystème mêlant maîtres d'ouvrage, entreprises du BTP, collectivités locales et acteurs de l'économie sociale et solidaire.

« À l’occasion de la journée mondiale du recyclage qui a lieu le 18 mars prochain, nous souhaitions interpeller l’opinion publique sur les enjeux cruciaux du réemploi des matériaux dans le secteur du BTP, qui contribue à la préservation des ressources naturelles tout en diminuant le volume des déchets du secteur. C’est aussi un moyen de contribuer aux objectifs de décarbonation. Si les projets incluant du réemploi se multiplient, plusieurs défis restent encore à relever afin de massifier une filière complète du réemploi, notamment la création de plateformes de stockage, la nécessité d'industrialiser le processus de réemploi ou encore mettre en place des systèmes efficaces de traçabilité pour suivre l'origine et les caractéristiques des matériaux.

Sur ce dernier point, nous sommes précurseurs avec la mise en place d’un QR Code pour suivre la vie des matériaux réutilisés via un logiciel gérant tous les flux (chemins de câbles, bardages…), en collaboration avec Made in Tracker, une startup toulousaine. Ce dispositif permet de connaître la traçabilité des matériaux en rendant infalsifiable en particulier le trajet des matériau. Nous l’expérimentons avec VALOBAT sur le chantier de déconstruction du Hall 9 de l’Île du Ramier à Toulouse mené par le syndicat mixte Decoset, un des chantiers pilotes du programme Waste2build porté par Toulouse Métropole dans le cadre de l’appel à projets européen LIFE, et 6 partenaires dont SYNETHIC en tant qu’AMO réemploi.

Pionnier dans ce domaine, SOBRA emploie aujourd’hui 8 salariés dont 4 en insertion, et envisage d’embaucher 2 autres salariés en insertion d’ici la fin de l’année. Nous ambitionnons de revaloriser près de 150 tonnes de matériaux cette année : verre, menuiseries, radiateurs, sanitaires, moquettes, briques foraines, cloisons, faux-plafonds, câbles, pour un chiffre d’affaires estimé à 350 000 €. » François Devin, fondateur et directeur de SOBRA, et vice-président de Re-Tolosa

SOBRA développe des outils et des services à destination des acteurs du bâtiment et de la construction pour répondre à leurs besoins et accélérer la prise en compte du réemploi et de l’économie circulaire. L’entreprise est en mesure d’accompagner sur toutes les étapes de la chaîne du réemploi : conseil et études en réemploi, préparation de chantier en amont, dépose soignée, reconditionnement et valorisation de certains matériaux en trouvant des chantiers récepteurs. Sans oublier la valorisation de la synthète de l’activité en termes de communication, y compris en impact Carbone.

… à l’emploi de personnes en insertion…

Le réemploi des matériaux et le reconditionnement seront des piliers essentiels dans la transition écologique et sociale. En effet, au-delà de leur rôle dans la réduction des déchets et de la préservation des ressources, ces pratiques jouent un rôle important dans le développement économique local et la création d’emplois. En effet, le réemploi des matériaux crée des besoins de main-d’œuvre non délocalisables et des opportunités d’emplois vers de nouveaux métiers valorisants, dans un secteur de la construction en tension. SOBRA permet ainsi à des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer dans la vie active par une activité professionnelle dans des secteurs variés allant de la réparation d’équipements électriques aux métiers manuels comme la menuiserie.

Le développement du réemploi des matériaux implique également le développement d’une logistique spécifique, impliquant des plateformes de stockage et des flux inter-chantiers. Cela favorise également la création d’emplois locaux de manutention, stockage, transport ou vente.

« Ainsi, chez SOBRA, nos équipes viennent d’horizons très variés, entre celles et ceux qui accompagnent les projets immobiliers, l’équipe commerciale et les opérateurs de reconditionnement. Toutefois, nous sommes tous engagés pour la mission de l’entreprise : agir pour le réemploi et développer la seconde main pour les matériaux. »



Le réemploi et le reconditionnement sont aussi des leviers puissants dans la lutte contre l’exclusion sociale. SOBRA est une structure d’insertion pour le réemploi dans le secteur du bâtiment durable en Occitanie, et propose également des parcours professionnels valorisant aux personnes éloignées de l’emploi tout en offrant à chacun, collectivités et professionnels, la possibilité de prendre une part active au déploiement d’une économie circulaire sur leur territoire. Ce modèle de fonctionnement permet à des individus, souvent exclus du marché du travail en raison de leur âge, leur faible qualification ou des difficultés personnelles, de retrouver un emploi, de recevoir une formation et de bénéficier d’un accompagnement social.

« Ceux-ci sont formés par nos équipes à de nouveaux métiers et développement des compétences qui leur permettront d’avoir d’éventuelles évolutions professionnelles s’ils le souhaitent, et de réintégrer la vie active tout en participant à une démarche écologique. »

… au service de l’économie circulaire et de la décarbonation du BTP

Le réemploi et le reconditionnement des matériaux s’inscrivent dans une logique d’économie solidaire visant à avoir des impacts positifs sur la société et l’environnement en diminuant les émissions carbone. Cela nous interroge sur la question des ressources, de leurs disponibilité et accessibilité, de leur localisation, de leur transport, et la manière de construire des filières et des solutions adaptées à nos besoins en visant à diminuer la consommation de matière première.

Le secteur du bâtiment a son rôle à jouer pour faire de l’Occitanie une région à énergie positive. Pour répondre à cette problématique, SOBRA s’adresse aux entreprises fournissant des matériaux de réemploi et des matériaux neufs, aux cureurs et déconstructeurs, aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage, aux assistances à maîtrise d’ouvrage réemploi, aux collectivités et associations œuvrant pour le développement de l’économie circulaire, dans l’intégration du réemploi dans leurs projets de démolition. Parce qu’il y a tant à valoriser, SOBRA apporte sa pierre à l’édifice d’une économie circulaire, sociale, solidaire et coopération, et intervient sur tout le cycle du réemploi pour révéler la pleine valeur des matériaux, valoriser les démarches des professionnels et collectivités et mettre en valeur les acteurs du réemploi.

Le développement du réemploi des matériaux nécessite de renforcer la formation des acteurs et l’accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle des solutions, par exemple en constituant des filières adaptées et opérationnelles, et d’identifiant les matériaux et acteurs contribuant à la diminution des émissions et à l’évitement des consommations de matière. C’est dans ce cadre que SOBRA a signé un partenariat avec VALOBAT, éco-organisme, pourformer les entreprises de travaux et artisans aux bons gestes de tri directement sur les chantiers, dans toute la région toulousaine.

Enfin, SOBRA travaille également avec l’AFPA à la définition des savoir-faire liés à ce métier et à celle d’un référentiel de compétences liées. « Le réemploi est un levier essentiel pour réduire les émissions de carbone. Nos engagements environnementaux et sociaux, les attentes de nos clients et les nombreuses réglementations nous poussent à développer l’économie circulaire, aujourd’hui insuffisamment structurée. Il faut changer d’échelle et massifier le réemploi et la valorisation des matériaux, accélérer l’économie circulaire locale et faire du réemploi un automatisme. SOBRA facilite la coopération entre les acteurs du réemploi. L'économie sociale et solidaire joue un rôle clé dans le développement de cette filière émergente du réemploi. La mise en place de cet écosystème repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs locaux, qu'ils soient industriels, institutionnels ou associatifs. La métropole toulousaine, forte de son initiative « Waste2build » lancée en 2021, se distingue par son engagement fort en faveur de l'économie circulaire, créant ainsi un terreau favorable à l'essor de solutions innovantes et durables. L’atelier SOBRA est un outil supplémentaire au service de cette ambition. »