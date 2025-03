Toulouse - Conférence "Entreprendre sans s'épuiser : comment préserver sa santé mentale ?"

La santé physique et mentale du dirigeant est un facteur clé qui conditionne la performance et la pérennité de l’entreprise. lorsqu’un dirigeant est surmené, cela se répercute sur la capacité de décision et la motivation des équipes, impactant ainsi directement la compétitivité de l’entreprise. Acteur majeur de la protection sociale au sein des entreprises, Harmonie Mutuelle organise jeudi 3 avril prochain à 19h00 une conférence dédiée à la santé mentale des dirigeants « Entreprendre sans s'épuiser : comment préserver sa santé mentale ? » au sein de ses locaux situés 6 rue Brindejonc des Moulinais à Toulouse.

Evénement gratuit sur inscription https://campagnes.harmonie-mutuelle.fr/conference-entreprendre-sans-sepuiser

Dirigeants, entrepreneurs : la santé et le bien-être, deux leviers de performance

Porter la vision de son entreprise, gérer l’opérationnel, motiver ses équipes, prendre des décisions stratégiques… Être à la tête d’une entreprise est un défi permanent, exigeant une énergie considérable et une disponibilité de chaque instant. Si la passion est souvent le moteur, elle peut aussi mener à l’épuisement lorsque la charge mentale devient trop lourde. Pourtant, la santé du dirigeant, tant physique que mentale, constitue un levier essentiel pour garantir la pérennité et la performance de son entreprise. 71% d’entre eux considèrent leurs journées très stressantes*, 45% se sentent isolés et 75% pas assez entourés**.

Face à ces enjeux, Harmonie Mutuelle propose aux dirigeants dassister à une conférence de Michel Abitteboul, expert en neurosciences, qui accompagne les organisations vers un meilleur équilibre entre performance économique et bien-être des équipes. Grâce à son expertise et à une approche basée sur les sciences cognitives, il apportera des clés de compréhension et des solutions concrètes pour alléger la charge mentale et mieux gérer le quotidien d’entrepreneur. Il apportera un éclairage sur les points suivants :

• Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de charge mentale ? Effet de mode ou réel enjeu pour la santé des entrepreneurs ?

• Pourquoi les dirigeants sont-ils particulièrement exposés ? Décryptage des facteurs de stress et d’isolement.

• Que disent les neurosciences ? Comprendre les mécanismes de la charge mentale pour mieux l’appréhender.

• Trois pistes stratégiques pour alléger la pression et retrouver un équilibre entre engagement professionnel et bien-être personnel.

• Des outils concrets et actionnables pour prévenir l’épuisement et renforcer la résilience mentale.

« Dirigeant de PME-TPE, auto-entrepreneur, libéral…, le statut du dirigeant peut prendre différentes formes, mais les tâches professionnelles et administratives, et le souci de pérenniser sa « boîte » convergent. Un autre point commun relie les dirigeants : leur santé. Ils sont unanimes pour dire « je n’ai pas le temps d’être malade ! ». Cette phrase souligne l’importance du rôle du dirigeant dans la santé de son entreprise et suggère les effets néfastes d’une éventuelle absence. La santé du « patron » est un des piliers de la santé de l’entreprise. Notre volonté est de protéger et valoriser le capital humain de nos 19 399 entreprises clientes en Occitanie. » explique Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

Pour l’entreprise à mission, garantir de bons remboursements de santé ne suffit pas. En effet, Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises à agir sur leur organisation, via des diagnostics, et aide les dirigeants, et salariés, à mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle. À l’heure où personne ne peut plus ignorer que les évolutions de la société ont un impact direct ou indirect sur la santé (modifications diététiques, changements environnementaux, conditions de travail ou d’habitat, etc.), l’entreprise est plus que jamais un territoire de santé. Elle influe sur la santé de tous les actifs, salariés ou dirigeants.

*Étude Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire et Harmonie Mutuelle - Novembre 2023

**Sondage Opinion Way, Fondation Entrepreneurs, 1512 répondants