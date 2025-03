MARSEILLAN - Les seniors à l'honneur les 29 et 30 mars lors du Salon Sénior

Les 29 et 30 mars prochains, la Salle polyvalente Paul Arnaud de Marseillan vibrera au rythme du premier Salon Sénior, organisé par CAENIS Organisation.



Cet événement, dédié aux besoins des aînés, rassemblera une trentaine d’exposants locaux et nationaux, dont Literie SOLIES, COSY DIEM, Optic 2000, ADMR et CCAS, ainsi que des acteurs immobiliers comme BSK Immobilier.

Au programme : des stands de conseil, des innovations pour le confort quotidien, et une conférence sur la maladie d’Alzheimer animée par Michel SERROER , expert reconnu, le samedi à 11h.

Les organisateurs, Michel Baute et Caroline Potier, soulignent l’engagement des services municipaux, notamment Georgette REQUENA (Adjointe au Maire de Marseillan déléguée au CCAS) et Nathalie POIGNON (Directrice du Service Communication), pour la logistique et la promotion. Malgré des difficultés à mobiliser certains professionnels locaux dès 2024, l’équipe garde l’espoir de pérenniser ce rendez-vous annuel. Un « petit déjeuner de l’amitié » lancera les échanges le samedi matin, symbolisant la convivialité de l’événement.

Ce salon s’inscrit dans une tendance nationale de valorisation des services de proximité pour seniors, un marché en pleine expansion. Avec des animations pratiques et des partenariats institutionnels, il se positionne comme un lieu d’échanges et de solutions pour l’autonomie et le bien-être des aînés.

Un rendez-vous clé pour les seniors et l’économie locale

Le Salon Sénior de Marseillan (29-30 mars 2025) incarne une dynamique collective autour des enjeux du vieillissement. Entre conférences expertes (Alzheimer), stands dédiés au confort domestique (literie, optique, habitat) et collaborations avec des structures comme l’ADMR ou le CCAS, l’événement mise sur la diversité des solutions proposées.



Porté par CAENIS Organisation et soutenu par la mairie, il vise à fédérer les acteurs locaux autour d’un public senior toujours plus demandeur de services adaptés. Un premier pas vers un rendez-vous pérenne, malgré les défis de mobilisation initiale.