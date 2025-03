MARSEILLAN - Budget et défis municipaux : La ville dévoile le nouveau " Lo Cridaire "

La ville dévoile son nouveau " Lo Cridaire » Entre transparence budgétaire et défis municipaux



Le magazine municipal printanier met en lumière les projets structurants, répond aux critiques et célèbre les acteurs locaux.

Le printemps 2025 marque la parution du dernier numéro de Lo Cridaire, le magazine de la ville de Marseillan. Ce nouvel opus, riche de 36 pages, se distingue par sa volonté de transparence, son focus sur les initiatives locales et ses réponses chiffrées aux débats qui agitent la commune.

Sommaire phare : Portraits, budget et sport

Portraits d’ici :

Pryscillia Painset, pionnière des prothèses aréolaires 3D, redonnant confiance aux femmes atteintes d’un cancer (p.16).

Claire Rouquette, créatrice de « La Jeannette », qui transforme des poches ostréicoles en sacs écoresponsables (p.17).

Hommage à Jackie Becker, figure historique décédée en janvier, gardienne de la mémoire marseillanaise (p.31).

Grand angle sur le budget 2025 (p.18-22) :

Dépenses de fonctionnement : 19 M€, avec des priorités claires :

Éducation/jeunesse (4,69 M€), voirie (3,6 M€), sécurité (1,64 M€).

Investissements : 5 M€ alloués à des projets structurants :

Maison de santé (350 000 €), piste cyclable Marseillan-Pomérols (200 000 €), extension du cimetière (279 500 €).

Réponses aux critiques :

Taxe sur les résidences secondaires : Majorée à 60 %, elle génère 1,6 M€ de recettes, destinées à compenser les pénalités de la loi SRU (339 624 €/an) et à financer des logements accessibles. Le maire Yves Michel défend une « nécessaire régulation face à la pression immobilière ».

Urbanisation : Le projet « Les Portes de Thau » (5 436 m² de bureaux/commerces) est présenté comme un levier économique, malgré les inquiétudes sur l’artificialisation des sols.

Sport : Le stade Marcel Pochon, un investissement controversé mais justifié (p.22) :

Coût total : 4,77 M€, incluant terrain synthétique (1,25 M€), tribune (1,46 M€) et maintenance décennale (191 151 €).

Financement : Subventions (1,13 M€), vente de l’ancien stade (2,12 M€), taxes (298 257 €).

Bénéfices attendus :

Économies d’eau grâce au synthétique (-240 000 € sur 10 ans).

Retombées fiscales via un futur projet immobilier sur l’ancien site.

Modernisation des infrastructures pour 307 licenciés (rugby, football).

Réponses aux oppositions : Chiffres à l’appui

Face aux critiques du collectif « Ambition Marseillan » sur la fiscalité et l’urbanisme (p.34), le magazine apporte des réponses précises :

Taxe d’habitation : La hausse de 60 % sur les résidences secondaires s’aligne sur des communes voisines (Mèze, Sète). Les 1,6 M€ récoltés financent des services publics et la transition énergétique (projet « Marseillan Énergie Verte », visant l’autonomie électrique d’ici 2035).

Logements sociaux : Avec seulement 11 % de logements sociaux (loi SRU exige 25 %), la commune mise sur la future ZAC Terra Ostrea pour rattraper son retard.

Dette municipale : Aucun emprunt en 2024-2025 grâce à une gestion « rigoureuse », avec une capacité de remboursement en « bonne situation » (p.20).



Culture, jeunesse et environnement

Fête du Printemps (p.14) : Défilé de Maître Pierre, chasse aux œufs géante et concert pyrotechnique.

Éducation : Des collégiens rédigent des pages dédiées (p.26-27), avec un reportage sur leur visite à la mairie.

Écologie : Installation d’une aire de compostage collective (p.11) et label « Ville Prudente » décroché grâce à 60 caméras de surveillance (p.8).

En conclusion, Lo Cridaire n°98 se positionne comme un outil de dialogue entre la mairie et les citoyens. En exposant les coûts réels, en valorisant les acteurs locaux et en défendant ses choix, la municipalité affirme sa vision : une Marseillan « dynamique, durable et solidaire », selon les mots d’Yves Michel.

Le magazine est disponible en ligne sur www.ville-marseillan.fr et dans les lieux publics.

Vous pouvez également lire le magazine en ouvrant en pleine page en cliquant sur le magazine ci dessous

Bonne lecture !