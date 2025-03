HÉRAULT - Alerte météo dans l'Hérault : un bilan tragique et des interventions en série pour les sapeurs-pompiers

Alerte météo dans l’Hérault : un bilan tragique et des interventions en série pour les sapeurs-pompiers



Hérault – Alors que Météo France avait placé le département en vigilance orange pour vent violent et vagues-submersion, la journée du 21 mars 2025 a été marquée par des conditions météorologiques extrêmes et des interventions multiples des sapeurs-pompiers.



Malheureusement, un drame est survenu à Montpellier, où un octogénaire a perdu la vie après la chute d’une branche.

Un département sous tension

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été mobilisés sur une dizaine d’interventions liées aux intempéries. Échafaudages instables, enseignes menaçantes, cheminées fragilisées… les rafales de vent, atteignant localement 110 km/h, ont semé la pagaille dans plusieurs communes. « Nous appelons les habitants à la plus grande prudence », insiste un porte-parole du SDIS 34. « Évitez de sortir si ce n’est pas indispensable et sécurisez tout objet pouvant devenir un projectile. »

Un drame à Montpellier

Aux alentours de 15h30, un homme de 80 ans a été victime d’une chute de branche à Montpellier. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu à ses blessures. Ce tragique incident rappelle la dangerosité de ces conditions météorologiques exceptionnelles. « C’est un coup dur pour toute la communauté », confie un proche du défunt.

Consignes de prudence : restez vigilants

Face à cet épisode de vent violent, les autorités rappellent les consignes de sécurité :

Évitez les activités en extérieur (randonnées, sorties en mer, etc.).

Sécurisez les objets extérieurs (mobilier de jardin, pots de fleurs, etc.).

Restez à l’écart des arbres et des structures potentiellement instables.

Les sapeurs-pompiers insistent également sur la nécessité de rester informé en suivant les bulletins météo et les consignes des autorités.

Un week-end sous surveillance

Si l’alerte orange doit prendre fin dans la soirée, les conditions météorologiques resteront instables ce week-end. Les prévisions annoncent un ciel perturbé, avec des averses et des rafales de vent persistantes.

Cette journée a été marquée par des interventions multiples et un drame qui rappelle la violence des éléments. Dans l’Hérault, la prudence reste de mise face à une météo capricieuse et imprévisible.

Illustration SDI 34