Tarn et garonne - Succès de la Rencontre Publique des Communistes à Donzac

Donzac, 20 mars 2025 - Ce jeudi soir, les communistes de Castelsarrasin, Valence et Lomagne ont tenu une rencontre publique à Donzac, marquant l'aboutissement de plusieurs mois de mobilisation auprès des agriculteurs et des maires ruraux de l'ouest du Tarn-et-Garonne. Plus de 70 personnes, dont de nombreux agriculteurs locaux, ont répondu présents pour discuter des propositions du PCF pour une agriculture durable, rémunératrice et productive.

La soirée a débuté par les mots de bienvenue de Jean-Paul Terenne, maire de Donzac, qui a souligné son attachement au monde agricole. « Il était naturel pour moi de vous recevoir ici à Donzac tant je suis attaché au monde agricole. Lorsque le PCF m’a demandé de prêter cette salle municipale, je n’ai pas hésité, notamment au vu de l’importance du sujet et de la souffrance qu’exprime régulièrement nombre d’agriculteurs », a-t-il déclaré.

Maximilien Reynes Dupleix a ensuite pris la parole pour expliquer la démarche des communistes, insistant sur la nécessité de renouer avec le monde paysan et de valoriser les propositions d'un parti historiquement engagé aux côtés des agriculteurs. Il a également mis en garde contre les discours démagogiques de l'extrême droite, qui soutient souvent des politiques libérales nuisibles à l'agriculture familiale.

L'invité spécial de la soirée, Raymond Girardi, Vice-Président national du MODEF, a présenté les revendications historiques du syndicat : une meilleure rémunération du travail paysan, la démocratisation de l'accès au foncier, et l'objectif d'un million de paysans pour soutenir une agriculture familiale à taille humaine. « Nous revendiquons des prix minimums garantis par l’État pour assurer un revenu décent aux agriculteurs », a-t-il affirmé.

Eric Cadoré, conseiller régional du Gers et président de la commission Eau de la région Occitanie, a ensuite détaillé les initiatives régionales pour gérer la question de l'eau face au changement climatique. Il a également évoqué le projet d'un service public pour la gestion de l'eau, sur lequel il travaille dans le cadre d'un groupe de travail national du PCF. L'objectif est de sanctuariser l'eau comme un bien commun et non plus comme une marchandise. Le Plan Régional Eau, le Dispositif Régional pour la Gestion Durable de la Ressource en Eau, et le Service Public Régional de l’Eau (SPRE) sont autant d'actions visant à sécuriser et à promouvoir une gestion durable de l'eau.

Rodolphe Portolès, conseiller régional du Tarn-et-Garonne, a complété en présentant les actions récentes de la région Occitanie en soutien à l'agriculture, notamment des mesures d'urgence financières, des initiatives pour l'accès à l'eau, et un plan pour l'installation de nouveaux agriculteurs. « La région propose un contrat d'agriculture durable pour aider les agriculteurs à définir et sécuriser leur projet de transition agroécologique », a-t-il précisé.

La soirée s'est poursuivie par une heure d'échanges animés entre les participants. Alain Marcuzzo, secrétaire de l’association des retraités agricoles de Tarn-et-Garonne, a livré un plaidoyer poignant pour les femmes de retraités agricoles, soulignant l'action du député PCF André Chassaigne en faveur de la revalorisation des retraites agricoles.

La rencontre s'est conclue par un verre de l'amitié, avec la promesse des communistes de poursuivre leur engagement pour le monde agricole. Une initiative témoigne de l'importance de la solidarité et de l'action collective pour construire une agriculture durable et rémunératrice.