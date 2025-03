Albi - Un nouveau pôle de santé a ouvert ses portes à Lescure d'Albigeois : renforcer l'accès aux soins

Premier opérateur privé non lucratif et premier acteur mutualiste dans son secteur d’activité, VYV agit au quotidien, avec les acteurs du groupe, pour renforcer l'accès aux soins de l'ensemble de la population. Son ambition : développer une offre de soins et de services de qualité, innovante, performante et adaptée aux besoins de chacun à l’image du nouveau pôle de santé de 700 m² situé au 12 route de la Dreche à Lescure d’Albigeois en ce début janvier.

Un véritable lieu de vie et d’échanges multisectoriels qui réunit 22 professionnels répartis au sein du centre d’optique et d’audition Écouter Voir, du centre VYV Dentaire et d’une agence Harmonie Mutuelle, pour des offres de santé et d’accompagnement complémentaires toujours plus accessibles.

L'offre de soins et d'accompagnement de VYV³ Terres d’Oc

« Se mobiliser chaque jour, au cœur des territoires, pour prendre soin de chacun, telle est la Raison d’être de VYV³ Terres d’Oc. Notre Raison d’être illustre la sincérité de l’engagement des 1 200 collaborateurs et élus de VYV³ Terres d’Oc au service de l’humain, du soin, de l’accompagnement. Elle marque notre proximité avec les territoires, souvent là où plus personne ne va. Avec le fondement de tout engagement mutualiste : être utile. Aujourd’hui, nous constatons que l’accès à la santé est de plus en plus difficile. Nous nous mobilisons chaque jour dans tous les territoires pour défendre cette accessibilité, ce droit fondamental pour chacun. » Pierre Perilhou, Directeur Général VYV³ Terres d’Oc

Au service du développement des entités membres du groupe VYV, VYV³ Terres d’Oc met à leur disposition une gamme d’outils et de services leur permettant de s'inscrire dans la stratégie de l’offre de soins et d’accompagnement. Au plus près des territoires, VYV³ Terres d’Oc contribue à l’amélioration de notre performance économique et sociale autour de trois grands pôles :

• les soins

• les produits et services

• l'accompagnement

Le concept VYV Dentaire

Le transfert du centre VYV Dentaire Albi Bruyère a eu lieu dans 250 m² de locaux neufs afin de poursuivre l’engagement de VYV pour la santé dentaire des Albigeois, et permettre à terme de prendre en soins des patients supplémentaires avec une équipe de 9 professionnels.

Le concept VYV Dentaire, c’est :

• un environnement moderne et des soins de qualité,

• un plateau technique de pointe : empreinte optique pour la réalisation des prothèses avec précision, fiabilité et confort ; imagerie 3D…

• une activité d’endodontie avec une praticienne spécialiste.

Les espaces Écouter Voir

Ce 3ème pôle de santé sur le territoire Albigeois offre 250 m² consacrés à la santé visuelle et auditive de la population du territoire, et une proximité renforcée (après ceux de Mazars et du Séquestre). Les 6 salariés reçoivent dans un concept moderne, et les opticiens travaillent notamment à une offre particulièrement innovante : la possibilité de fabrication de montures provisoires grâce à une imprimante 3D avec IA ! « Vos lunettes doivent partir en réparation ? D’ici quelques mois, nous aurons une solution pour accompagner votre confort visuel lors de cette attente. » se réjouit Emmanuel Parent, Directeur Régional d’Écouter Voir.

Une agence Harmonie Mutuelle au service de ses adhérents et de l’Éco-santé

Ce nouvel écrin de 200 m² permet à Harmonie Mutuelle de regrouper ses équipes et confirmer son ancrage territorial en proposant aux adhérents la mutualisation des expertises, en un lieu central.

« En opérant des synergies entre les acteurs du Groupe VYV, le nouveau pôle de santé de Lescure d’Albigeois illustre l’une des ambitions que nous nous sommes fixées dans le cadre du mouvement que nous venons de lancer : l’Éco-santé, en encourageant le recours à des solutions à impact positif sur la santé et l’environnement. C’est la conviction que la santé est un bien commun dont nous devons prendre soin, à l'échelle individuelle et collective, pour la rendre durable. Harmonie Mutuelle protège près de 18 % des Tarnais et plus de 4 800 entreprises tarnaises, et entend bien conserver son rang de 1ère mutuelle santé de France. Si nous mettons en place de nombreux services dématérialisés (application smartphone, téléconsultations, 2ème avis médical, coach de vie personnel…), nous souhaitons offrir à nos adhérents un accueil personnalisé et de proximité afin de proposer le meilleur accompagnement notamment sur les sujets d’expertise que sont la prévoyance, l’épargne et la préparation de sa retraite. » explique Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.

L’équipe de 7 conseillers accompagne les adhérents dans leurs démarches de protection sociale (santé, prévoyance, épargne-retraite) au quotidien. L’aménagement de l’agence reflète les valeurs d’Harmonie Mutuelle de modernité, d’accessibilité et de proximité qui a fait le choix de mettre l’humain au centre de ses agences, afin de renforcer le lien de confiance et d’expertise entre conseillers et adhérents, et de permettre un accueil dans les meilleures conditions.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le mardi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.