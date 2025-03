Toulouse - SANG NEUF, La nouvelle agence de pub qui lutte contre la pub lisse et prévisible

Sang Neuf, la nouvelle agence de publicité, se lance sur le marché avec une promesse claire : donner du courage aux marques d’oser être elles-mêmes pour faire la meilleure pub possible. Composée d’une équipe senior ultra-expérimentée, l’agence est spécialisée en stratégie de marque et concepts créatifs.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS UNIE PAR LA CRÉATIVITÉ ET DES VALEURS FORTES

Sang Neuf, c’est une alliance de 4 fondateurs qui collaborent ensemble depuis des années :

• Une team créative soudée depuis 20 ans, experte dans l’art de transformer des idées en concepts percutants. Pierre-Yves Demarcq, Directeur de création et Concepteur multiprimé (ex CLM BBDO, Y&R, EURO RSCG, ICOM, Campagnes & Cie - Cannes Lions, Clios Awards, CDAD, Eurobest...) et Cédric Morvan, Directeur Artistique (ex EURO RSCG Bordeaux, ICOM, Campagnes & Cie - APPM, Trophées de la Com’, Grands Prix Stratégies…)

• Une team stratégique qui affine ses concepts depuis une décennie, garantissant que chaque campagne repose sur une base solide et cohérente. Coralie Duprat - Directrice Conseil (ex La Solution, Campagnes & Cie) et Teiko Mgaloblishvili - Directrice des stratégies (ex ICOM, La Solution/ Buzzwatch, Campagnes & Cie) Ensemble, en quatre ans, en tant que salariés dans leur ancienne agence, ils ont remporté 15 prix prestigieux (Grand Prix Stratégies, CPS Awards - Prix du Planning Stratégique, TOP COM, Trophée de la Com Sud-Ouest, Les Trophées de la Communication…).

Mais au-delà des compétences, ce qui unit les fondateurs de Sang Neuf, ce sont des valeurs essentielles : respect, intégrité, humilité, créativité, bienveillance, fun et le plaisir de travailler ensemble tout en interrogeant les statu quo pour faire bouger les lignes.

Leur credo : «Si on doit se taper de la pub à longueur de journée, autant qu’elle soit bonne» (et parce que c’est la seule qui fonctionne) !

L’AGENCE QUI OFFRE UN VRAI PARTENARIAT STRATÉGIQUE ET CRÉATIF AUX ANNONCEURS

Chez Sang Neuf, l’intelligence créative ne sert qu’une chose : trouver des solutions originales aux problèmes concrets des clients. C’est pourquoi Sang Neuf se positionne comme un véritable partenaire plutôt qu’un prestataire de service ; l’agence proactive qui, au lieu de cocher les cases, dépasse les attentes de ses clients en anticipant leurs besoins tout en étant une force de proposition en permanence. L’agence accompagne les marques et les institutions via 4 domaines d’intervention pour leur permettre d’avoir une vision d’ensemble et de construire une vraie brand vibe culturellement pertinente :

1. Stratégie de marque (branding, planning stratégique et créatif, études et analyse des marchés, stratégies de communication)

2. Concepts créatifs (publicité, brand content, activations)

3. Production (Film, print, audio)

4. Déploiement (médiaplanning & achat d’espace)

À PEINE NÉE ET DÉJÀ EN TRAIN DE TRAVAILLER !

L’agence compte déjà son premier client : “La Côte et L’Arête” - chaîne de restaurants née il y a 15 ans en Occitanie, à Toulouse, pour qui elle a conçu une campagne OOH/DOOH. L’étude de cas est à retrouver sur Youtube. La campagne en détail en cliquant ici.

SE LANCER AU MOMENT DES VOEUX, C’EST COOL. Pour célébrer la nouvelle année mais aussi son lancement, Sang Neuf dévoile une campagne qui incarne parfaitement son ADN. À l’aide de l’IA, l’agence a conçu des messages d’encouragement signés par des figures rebelles aussi improbables qu’emblématiques : Afida Turner, Jean-Claude Van Damme et Guillaume Meurice.

Sang Neuf, ce n’est pas juste une 109ème nouvelle agence, c’est une vision, une ambition, et un engagement. Avec son approche singulière, son expertise et son envie de questionner les statu quo, l’agence s’impose comme un partenaire incontournable pour les marques en quête d’authenticité, d’impact et de créativité.