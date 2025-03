Mende - Comptoir des Vignes lance sa toute première foire aux vins de prinptemps

COMPTOIR DES VIGNES LANCE SA PREMIÈRE FOIRE AUX VINS DE PRINTEMPS !

Avec l’arrivée des beaux jours, Comptoir des Vignes inaugure sa première Foire aux Vins de Printemps, une sélection inédite de 28 références (vins et bières) qui ravira les amateurs de découvertes et de bons plans. A partir du 1er avril et tout au long du mois, les clients pourront retrouver dans les caves de l’enseigne une offre soigneusement élaborée, alliant qualité, accessibilité et plaisir saisonnier.

UNE SÉLECTION PENSÉE POUR LES PLAISIRS PRINTANIERS

Pour célébrer le Printemps, Comptoir des Vignes propose une sélection de vins parfaitement adaptés aux repas en terrasse et aux barbecues printaniers. Avec 26 références, dont 9 rosés (avec 3 magnums), 7 blancs et 9 rouges (dont 2 BIB de 3L), chacun trouvera de quoi ravir ses papilles. Cette offre s'inscrit également dans une démarche plus responsable, avec 35% des vins de la sélection certifiés bio. L’étude SoWine 2024 l’a confirmé : les Français surveillent de plus en plus leur budget, et la part des bouteilles à moins de 10€ progresse de 4 points par rapport à 2023. C’est pourquoi Comptoir des Vignes met l’accent sur l’accessibilité dans sa sélection : 17 bouteilles de 75cl parmi les 21 de la sélection sont proposées à moins de 10€, permettant ainsi de s’offrir des vins de qualité à prix doux. Et pour une touche d’originalité, la sélection comprend également deux bières, apportant une alternative rafraîchissante. Enfin, cette Foire aux Vins de Printemps est aussi l'occasion de célébrer l’arrivée des millésimes 2024 pour les rosés, offrant ainsi une belle opportunité de redécouvrir ces vins dans toute leur fraîcheur et leur intensité aromatique.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Cette première Foire aux Vins de Printemps est l’occasion pour le public de découvrir des vins soigneusement sélectionnés tout en célébrant les beaux jours. Que ce soit pour un apéritif en terrasse, un barbecue entre amis ou un dîner en famille, cette sélection répond à toutes les envies, sans compromis sur la qualité ni sur le prix. Rendez-vous dans la cave Comptoir des Vignes la plus proche pour découvrir cette sélection unique !

TROIS CUVÉES COUPS DE COEUR À DÉCOUVRIR !

Le rosé Champ des Grillons du Domaine La Croix Belle

"Ce rosé allie finesse et intensité aromatique, avec une belle persistance en bouche. Un vin de caractère, idéal pour les premiers barbecues du printemps."

La cuvée en rouge Syrah Exploration de la Cave de Tain (Disponible aussi en BIB 3L)

"Entre intensité et souplesse, ce vin rouge s’impose comme un incontournable du printemps. Il saura séduire les amateurs de vins gourmands et accessibles."

En blanc, le Mâcon Bussières du Domaine Gonon

"Une expression élégante du terroir mâconnais : un vin blanc à la bouche ample et soyeuse, portée par une acidité rafraîchissante et une belle persistance aromatique. Un vin tout en équilibre, parfait pour l’arrivée des beaux jours."

À propos de Comptoir des Vignes

Créée en 2009 par C10, le réseau n°1 de la distribution de boissons en CHR, Comptoir des Vignes compte aujourd’hui près de 60 caves en France. Elles proposent tout au long de l’année des animations en cave, une qualité de service ainsi qu’un rapport qualité/prix répondant à toutes les attentes.

CONTACT PRESSE - Maéva GHANDOUR - maeva@agence-bpa.com - 02.30.96.49.43