MÈZE - Gestion de l'eau : une victoire pour la proximité, mais le combat continue

Gestion de l’eau : une victoire pour la proximité, mais le combat continue

Communiqué de Manon BOUQUIN, députée de l’Hérault

Vendredi 21 mars 2025

L’Assemblée nationale a récemment voté la suppression de l’obligation de transfert de la gestion de l’eau aux intercommunalités d’ici 2026. Une victoire pour les communes, portée notamment par la députée Manon Bouquin qui a pu annoncer la nouvelle aux maires des Cévennes gangeoises dès le lendemain.

C’est soulagement pour eux et les très nombreux élus ruraux qui alertaient sur les conséquences de cette obligation introduite par la loi NOTRe : hausse des coûts et explosion du prix de l’eau. À Mèze, par exemple, l’eau a augmenté de plus de 20 % en quatre ans après son transfert à Sète Agglopôle. C’est pourquoi Manon Bouquin soutient le combat du maire Thierry Baëza pour un retour à une gestion en régie municipale.

Toutefois, le changement voté par les députés ne permet aucune réversibilité du transfert, empêchant tout retour en gestion municipale malgré un amendement proposé par Manon Bouquin et les députés du Rassemblement National.

La lutte pour l’autonomie des communes se poursuit et les députés RN restent mobilisés pour alléger le mille-feuille administratif, restaurer la liberté des communes et défendre la ruralité. Manon Bouquin continuera à agir à l’Assemblée comme sur le terrain, notamment le 6 avril à Montpellier, lors de la mobilisation contre les ZFE.

