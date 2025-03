Toulouse - Karla Le Gall remporte le Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest

Karla Le Gall, sommelière au Relais de la Poste** (40), remporte le Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest

La trente-neuvième édition du Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest se tenait ce lundi 17 mars à l’Hôtel de Région de Toulouse. Elle était parrainée par Éric Cuestas (Le Temps des Vendanges, Toulouse), élu caviste de l’année en 2021 par La Revue du vin de France.

• Formée à la sommellerie au lycée hôtelier d’Occitanie, celle qui a rejoint Le Relais de la Poste**, le restaurant du chef landais Jean Coussau, en septembre dernier, inscrit donc son nom au palmarès du Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest, où elle succède à Jean-Baptiste Jeannet (2024) et avant lui à Bastien Filhol (2023) et Hugo Fourt (2022). Elle a battu en finale Blanche Plantecoste, sommelière au restaurant Le Duèze* (46).



• Chez les jeunes, c’est Jeanne Weikopf (lycée hôtelier de La Rochelle) qui l’a emporté dans la catégorie des « Élèves sommeliers » (ouverte aux étudiants en CS ou BP sommellerie et BTS management en hôtellerie-restauration) et Clément Armengaud (lycée hôtelier d’Occitanie) dans celle des « Cadets » (ouverte aux élèves en CAP, bac professionnel et bac sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration).



• Créé en 1987, le Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest est organisé par l’UDSF Sud-Ouest Occitanie et l’Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO). Les épreuves comprennent des analyses sensorielles, des dégustations à l’aveugle et des tests de connaissances qui poussent les sommeliers et les futurs sommeliers à approfondir leurs connaissances relatives à la foisonnante mosaïque des vignobles du Sud-Ouest.

« Cette nouvelle édition du Concours du Meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest a réuni 76 candidats. En progression, ce chiffre, confirme l’intérêt des professionnels et des futurs professionnels pour les Vins du Sud-Ouest, dont on sait qu’ils les séduisent à la fois pour leur diversité et pour la palette absolument unique des cépages, dont beaucoup sont des cépages autochtones qu’on ne retrouve nulle part ailleurs que dans le Sud-Ouest. » Philippe Subira, président de l’Union De la Sommellerie Française (UDSF) – Sud-Ouest Occitanie

PALMARÈS

TROPHÉE DU MEILLEUR SOMMELIER

Karla Le Gall, Le Relais de la Poste** (Magescq, 40)

Finaliste : Blanche Plantecoste, Le Duèze* (Mercuès, 46)

TROPHÉE ÉLÈVE SOMMELIER

Jeanne Weikoph, lycée hôtelier de La Rochelle (La Rochelle, 17)

Finalistes : Jules Coffineau, CFA des Deux-Sèvres (Niort, 79), Néo Schmid, lycée Georges Frêche (Montpellier, 34)

Meilleure équipe Trophée Guy Blandin : Lycée hôtelier de La Rochelle (La Rochelle, 17)

CHALLENGE CADET

• Clément Armengaud, lycée hôtelier d’Occitanie (Toulouse, 31)

Finalistes : Tao Manon-Bernabeu, lycée hôtelier Pardailhan (Auch, 32), Mattéo Thibault, lycée hôtelier Quercy-Rouergue (Souillac, 46)

Coupe inter lycée

• Lycée hôtelier d’Occitanie (Toulouse, 31)