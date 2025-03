BASSIN DE THAU - Marseillan : La cité où la magie du loto opère : 19 millions décrochés !

Marseillan, la cité où la magie du Loto opère : un duo père-fille décroche 19 millions avec la FDJ !

Par Patrick VINCENTle 20 mars 2025

Marseillan (Hérault) – Et si la chance avait élu domicile à Marseillan ? Entre les parfums salins de l’étang de Thau et l’effervescence des marchés, cette pépite héraultaise vient de confirmer son statut de « capitale des gros gains » avec un nouveau coup d’éclat : un père et sa fille ont raflé 19 millions d’euros au Loto, validant leur grille flash à la Maison de la presse locale. Une histoire qui sent bon le Sud, la famille… et les étoiles alignées !

Un ticket, six numéros, et l’émotion en prime

Tout se joue un mercredi ensoleillé de février, tandis que Marseillan vibre au rythme de son marché hebdomadaire. Sur un coup de tête, notre gagnant choisit l’option flash du Loto. Les numéros tombent : 3, 11, 15, 17, 44 et le 9. Une suite aléatoire, mais pas pour la FDJ, qui valide le jackpot dès le lendemain. « Il m’a appelée trois fois de suite ! Quand j’ai compris, je me suis presque évanouie sur le trottoir », s’exclame la fille, encore étourdie par la nouvelle. « On croit toujours que ça n’arrive qu’aux autres… »

Isabelle Cesari et la FDJ : des félicitations en grand format

Ce 20 mars, la cérémonie officielle organisée par la FDJ a mis des étoiles dans les yeux de tous. Isabelle Cesari, ambassadrice souriante du groupe, a remis le chèque monumental. Les heureux élus, désireux de garder l’anonymat, ont partagé leurs projets : « On va enfin respirer », confie le père. Sa fille, quant à elle, rêve d’une maison « à deux pas de chez eux, pour partager les apéros et les coups de cœur ».

Côté FDJ, l’enthousiasme est palpable. « Quand le hasard récompense la complicité, c’est une belle victoire », souligne Isabelle Cesari. Même le buraliste Stéphane Proficet, en pleine préretraite, y voit un clin d’œil du destin : « J’ai passé vingt ans à distribuer des rêves… Terminer sur un pactole, c’est la cerise sur le gâteau ! »

L’Hérault, terre de records : Marseillan brille dans le palmarès

Avec ce gain, Marseillan s’inscrit un peu plus dans la légende des jeux d’argent. Le département collectionne les exploits :

21 millions à Montpellier (2019)

19 millions à Marseillan (2025)

12 millions à Sérignan (2014)

« Ici, l’air marin porte bonheur », plaisante un habitué du bar-tabac. Et les chiffres lui donnent raison : entre les huîtres et le Noilly Prat, la ville a visiblement trouvé la recette du succès !

Et après ?

Si les gagnants filent vers une vie discrète, leur histoire restera dans les mémoires. On les imagine déjà, un verre à la main, contemplant l’étang en se disant que… décidément, la FDJ sait parfois transformer un mercredi ordinaire en conte de fées.

À Marseillan, on ne mise pas sur la chance… On l’attire comme un aimant !