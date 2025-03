HÉRAULT - Budget 2025 : STOP À L'INTOX Le Président Kléber Mesquida répond aux accusations mensongères

Budget 2025 : STOP À L’INTOX

Le Président Kléber Mesquida répond point par point aux accusations mensongères

Face aux rumeurs et attaques fallacieuses et répétées depuis des mois sur le budget 2025, le Président Kléber Mesquida répond point par point, annonçant un budget responsable et à l’équilibre qui sera soumis au vote de l’Assemblée départementale les 24 et 25 mars prochains.

En réponse aux rumeurs de prétendues coupes budgétaires et d’un désengagement de ses missions de service public, le Président du Département répond point par point aux attaques, et réaffirme son engagement inébranlable en faveur des solidarités, de l’environnement, de l’éducation et des territoires.

Concernant la culture, la controverse sur le Matériel de HMS n’a pas lieu d’être. Comme cela a déjà été annoncé, le Département a fait le choix de répartir et céder gratuitement les matériels aux 17 intercommunalités de l’Hérault, permettant ainsi à tous les territoires d’être équitablement équipés.

De plus, les attaques injustifiées sur la fermeture du Théâtre d’O occultent intentionnellement le fait que cette fermeture était programmée en amont des polémiques sur le budget, mais surtout qu’elle était nécessaire à la réalisation des travaux de sécurité qui permettront la réouverture du Théâtre d’O dès que la commission de sécurité aura constaté la mise en conformité.

Enfin, contrairement aux allégations mensongères largement relayées par la presse ces dernières semaines, l’engagement du Département en faveur de la culture n’est pas à prouver, en atteste les nombreuses actions culturelles menées sur l’ensemble du territoire et au plus près des Héraultaises et Héraultais. Que ce soit en zones rurales ou péri-urbaines, le Département a fait le choix de la proximité et permet à toutes et tous d’accéder à la culture.

Concernant les rumeurs sur le budget 2025, le Département doit faire face, depuis des mois, à des spéculations hasardeuses qui n’ont d’autres effets que de susciter l’inquiétude des agents, des usagers comme des partenaires associatifs et institutionnels.

Non seulement ces rumeurs renforcent les opposants au service public, qui en profitent pour remettre en cause la gestion budgétaire des collectivités, mais en plus, elles rendent inaudibles les revendications des collectivités, pourtant unies et mobilisées depuis des mois pour demander à l’ÉTAT de ne pas les ASPHYXIER.

Dès le mois de juin 2024, le Président Kléber Mesquida n’a eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur la situation budgétaire extrêmement difficile des collectivités, dues principalement aux baisses des dotations et l’augmentation des charges imposées par l’Etat. Pour l’Hérault, en 2024, l’impact global est de 51 millions d’euros auxquels s’ajoutent 52 millions d’euros de baisse des DMTO, soit un total de 103 millions d’euros.

Non seulement le Département a alerté l’Etat en interpellant le Préfet ; mais il a également mobilisé plus de 300 collectivités locales en décembre 2024 ; et il a informé régulièrement et en toute transparence les agents départementaux, les Héraultais, les élus, les institutions et les associations.

Concernant l’élaboration du budget 2025, le Président a pris ses responsabilités dans un contexte budgétaire inédit. Ainsi, en cohérence avec les valeurs et les engagements pris au début de son mandat, le budget 2025 a été élaboré collectivement par les 38 élus de la majorité départementale, et cela après de longs mois d’analyses et d’arbitrages des crédits affectés à chaque domaine d’intervention.

Le budget présenté à l’Assemblée départementale les 24 et 25 mars prochains sera, de fait, à l’équilibre avec des recettes réelles, puisque la loi l’impose. D’autres choix n’étaient possibles, sous peine d’être mis sous contrôle du Préfet et de la Chambre Régionale des Comptes, ce qui conduirait à la suppression de toutes les dépenses afférentes aux compétences non obligatoires.

Si la décision a été prise de différer certains postes, de rationaliser et d’optimiser les moyens, cela ne se fera pas aux dépens de la culture. LES ACTIVITÉS OU ÉVÉNEMENTS CULTURELS SERONT MAINTENUS GRÂCE AUX 10 INTERCOMMUNALITÉS volontaires qui prennent à leur compte le financement des conventions culturelles.

Enfin, concernant la réponse de l’Etat aux difficultés et aux enjeux futurs des collectivités territoriales, elle est insuffisante, voire inexistante. Le gouvernement s’est désengagé de ses missions, aux dépens des personnes les plus fragiles et vulnérables. Face à ce silence assourdissant, le Département réaffirme son indignation face à l’absence de solutions concrètes proposées par le gouvernement.

Parce que l’Etat a asphyxié les collectivités depuis plusieurs années, la situation actuelle est d’ores-et-déjà grave pour 80 Départements, et elle risque de s’empirer. C’est pourquoi le Président appelle les habitants, élus locaux, collectivités, partenaires institutionnels, associations et syndicats à se mobiliser, non pas contre ceux qui résistent et portent avec conviction les politiques de solidarités, mais plutôt contre les choix budgétaires intolérables et arbitraires du gouvernement, afin d’obtenir des moyens nécessaires pour répondre aux besoins des Héraultaises et des Héraultais.

Résolument engagé et solidaire, le Département de l’Hérault continuera à porter haut l’exigence d’un service public de qualité et à agir au plus près des habitants pour leur garantir un avenir digne.