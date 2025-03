Hautes-Pyrénées -  Premières équipes sportives attendues en Vallée du Louron

La Vallée du Louron démarre cette année sa saison de stages sportifs plus tôt que d’habitude alors que la saison hivernale n’est pas encore terminée. C’est ainsi qu’elle accueille dès ce jeudi le Montpellier Hérault Rugby suivi par la Saint Georges’s School de Vancouver.

Le MHR en escale à Génos-Loudenvielle les jeudi 20 et vendredi 21 mars

Après une victoire marquante contre Castres et actuellement 8ème au classement du championnat du Top 14, le Montpellier Hérault Rugby (MHR) fait une halte à Valgora avant son déplacement à Pau le samedi 22 mars.

Ils bénéficieront ainsi pendant deux jours des équipements sportifs de haut niveau dont notamment le stade de rugby catégorie A, la salle de musculation, les bains de Balnéa, 1er centre bien-être des Pyrénées françaises et son nouveau bassin Crytank plébiscité par les équipes pour la récupération. L’équipe sera logée à l’Hôtel Mercure « Peyragudes-Loudenvielle-Pyrénées ».

La Saint George’s School de Vancouver du 23 au 25 mars

Juste en suivant, l’équipe de rugby de la Saint George’s School, école canadienne indépendante de Vancouver et actuelle championne de Colombie-Britannique de rugby scolaire, posera ses valises à Génos-Loudenvielle. Dans le cadre de leur stage de présaison entre la France et l’Espagne, ils ont choisi la Vallée du Louron pour peaufiner leur préparation.

Nul doute que les 53 personnes de cette délégation profiteront eux aussi pleinement des infrastructures développées par le Syndicat Thermal et Touristique afin d’optimiser l’accueil des stages sportifs. Dont notamment l’optimisation des conditions de jeux avec la mise en place d’une collaboration technique entre les équipes locales et l’expert agronome haut-pyrénéen en matière de stades de haut niveau, Christophe Gestain, également intervenant auprès de Fédération Française de Rugby, la Ligue Nationale de Rugby et le Comité International Olympique.

Les joueurs et le staff seront également logés à l’hôtel Mercure, confirmant une fois de plus l’attrait de la Vallée du Louron et de Valgora pour l’accueil d’équipes internationales.

Un calendrier riche en événements pour ce printemps

Outre l’accueil d’équipes sportives, le complexe sportif et culturel Valgora accueillera des événements majeurs ces trois prochains mois.

Les 4 et 5 avril se tiendra à Valgora le Congrès Transpyrénéens des Secours en montagne regroupant médecins et personnels des secours en montagne français et espagnols autour des enjeux actuels. Des exercices seront également réalisés dans le cadre de ce congrès.

Du 22 au 27 avril, une formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) sera dispensé dans les locaux de Valgora et au bassin Olympien de Balnéa avec sa piscine de 25 mètres alimentée en eau thermale. Ce sont ainsi quelques 25 personnes qui seront formées à la surveillance de l’ensemble des bassins et « plages » des Hautes-Pyrénées.

Valgora accueillera ensuite du 24 au 25 mai le Championnat de France de parapente, un événement qui permet de mettre en avant les conditions idéales de vol en Vallée du Louron.

Enfin, le point d’orgue du printemps se tiendra du 29 mai au 1er juin avec la Coupe du Monde VTT UCI Enduro et Descente durant le Pyrénées Bike Festival. C’est le RDV incontournable du VTT dans les Pyrénées françaises

La Vallée du Louron, une destination privilégiée pour le sport de haut niveau

Avec ses installations de pointe et son environnement naturel exceptionnel, Valgora s’impose désormais comme un centre d’entraînement incontournable pour les sportifs en quête de performance et de bien-être. Fort d’une reconnaissance désormais affirmée dans le milieu du Top 14, Valgora prépare sa diversification sportive vers le basket professionnel avec le projet d’acquisition d’un parquet bois.

Ce début de saison marque donc le lancement d’une dynamique qui accueillera d’autres équipes tout au long de l’année, consolidant ainsi la place de la Vallée du Louron sur la carte des destinations sportives d’excellence.